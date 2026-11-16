Las condiciones de alto e intenso oleaje persistieron durante el fin de semana en las costas del sur de California, pero se pronostica que ocurran marejadas más potentes durante esta semana, con el desplazamiento de dos sistemas de tormentas hacia la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió avisos y alertas sobre el intenso oleaje que se espera que impacte en varias zonas de las costas, a la espera que las condiciones peligrosas alcancen su punto máximo este jueves 19 de noviembre.

Los meteorólogos pronosticaron olas de entre 6 y 9 pies de altura, con series de hasta 11 pies, a lo largo de las playas orientadas al oeste, que llegarán acompañadas por fuertes corrientes de resaca, en costas de los condados de Orange y San Diego.

Sigue leyendo: Tormentas y alto oleaje llegan al sur de California

Para las playas del condado de Los Ángeles, las olas pueden estar entre 6 y 9 pies, mientras que en el condado de Ventura se pronostican de entre 7 y 12 pies de altura.

Las zonas consideradas con mayor riesgo incluyen desde Ventura hasta Channel Islands Harbor, así como desde Palos Verdes hasta Marina Del Rey.

Para este lunes, en la costa central de California, se espera un oleaje de 20 pies de altura en algunas zonas, condiciones peligrosas que también podrían registrarse durante este jueves en la región.

Sigue leyendo: Inundaciones por mareas altas afectan a comunidades costeras del sur de California

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a los nadadores inexpertos para que eviten entrar al agua debido a las condiciones peligrosas por el fuerte oleaje y las corrientes de resaca.

Los surfistas aprovecharon las grandes olas que se registraron el fin de semana en el sur de California. Crédito: Nic Coury | AP

Se prevén inundaciones costeras de leves a moderadas durante las mareas altas en los condados de Los Ángeles y Ventura, en zonas como estacionamientos de playa, paseos marítimos, ciclovías y carreteras costeras.

El oleaje intenso también podría provocar una erosión de playas significativa.

Sigue leyendo: Mareas altas amenazan costas del sur de California con inundaciones

Para la mitad de esta semana se espera la tormenta más intensa de la temporada, con la entrada de un sistema de baja presión que ocasionará lluvias intensas y nevadas en zonas montañosas, además de fuertes vientos y la posibilidad de tormentas eléctricas entre la noche del miércoles y el jueves.

“Podría ser la primera tormenta de la temporada con lluvias moderadas a intensas realmente generalizadas con nieve en las zonas montañosas de mayor altitud”, pronosticó el NWS.

Los especialistas dijeron que el sistema de tormentas puede favorecerse de una corriente de humedad subtropical, lo que podría propiciar que las precipitaciones sean más intensas.

Sigue leyendo: Tormenta amenaza al sur de California con inundaciones

Por el momento, el NWS prevé que se descarguen entre 1 y 3 pulgadas de lluvia, con la posibilidad de que caigan entre 2 y 5 pulgadas en las laderas y estribaciones de las montañas orientadas al suroeste.

Para el viernes, los meteorólogos pronosticaron que el oleaje podría ser menos intenso, entre 6.5 y 6.8 pies de altura.

Las costas del sur de California sufrieron las semanas recientes el embate de fuertes mareadas y tormentas, que provocaron extensas inundaciones costeras, erosión en las playas y daños estructurales en varias comunidades, debido a los efectos del fenómeno de El Niño, que este año ha sido más intenso.

Sigue leyendo:

· Vientos de Santa Ana elevan el riesgo de incendios en Los Ángeles

· Long Beach mantiene la vigilancia por riesgo de inundaciones costeras

· Rachel provoca alertas de inundación en el sur de California