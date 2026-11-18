Un sistema de tormentas potencialmente peligroso impacta el sur de California desde la noche de este miércoles 18 de noviembre, con el pronóstico de fuertes lluvias generalizadas, riesgo de inundaciones costeras, nieve en zonas montañosas altas e intensos vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que el sistema podría ser el primer rio atmosférico de la temporada, con impactos regionales significativos, tormentas eléctricas localizadas, inundaciones en carreteras y riesgo de inundaciones.

?Rain is coming! A significant storm is incoming, bringing rain and chances of flooding, gusty winds, and risk of thunderstorms late Wednesday into Thursday. See graphics for more details! #LArain #CAwx pic.twitter.com/bREkE3afXN — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 18, 2026

Los meteorólogos dijeron que en el condado de Los Ángeles las precipitaciones más intensas se esperan para este jueves, con acumulaciones máximas probables de entre 1 y 3 pulgadas en los valles y de entre 2 y 5 pulgadas en las laderas y estribaciones de las montañas.

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En la ciudad de Los Ángeles, se prevé que las lluvias lleguen hasta las 10:00 p.m. del miércoles, o más tarde, pero las precipitaciones más intensas ocurran durante la mañana del jueves y a primera hora de la tarde.

Para el viernes se pronostican condiciones más secas y frescas, con temperaturas máximas que rondarán los 60°F en las zonas de menor altitud. Sin embargo, otro sistema de tormentas, más débil, puede llegar durante la noche del domingo o la madrugada del lunes.

El NWS advirtió que existe al menos un 15% de probabilidad de lluvias torrenciales con la intensidad suficiente para provocar inundaciones en carreteras urbanos, desprendimientos de rocas en caminos en cañones, así como flujos de escombros cerca de zonas con cicatrices por incendios forestales y de maleza recientes.

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Los especialistas dijeron que podrían registrarse inundaciones costeras, de leves a moderadas, durante la marea alta matutina del jueves, con la posibilidad de que el agua del mar inunde las playas bajas, los paseos marítimos y los estacionamientos cerca de las costas, además de una erosión en las playas.

El alto oleaje puede ocasionar inundaciones costeras durante la marea alta de este jueves. Crédito: Jeff Chiu | AP

Las autoridades emitieron una alerta de inundación para la mayor parte del condado de Los Ángeles vigente desde la mañana hasta la tarde de este jueves.

La alerta incluye el centro de Los Ángeles, las playas y la costa del condado, los valles de Santa Clarita y San Gabriel, las montañas de Santa Mónica y San Gabriel, el valle de San Fernando, el corredor de la Autopista 5 y Palos Verdes Hills.

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El NWS dijo que el río atmosférico también estará acompañado de fuertes vientos en toda la región, así como nevadas en zonas montañosas por encima de los 7,500 pies, antes de descender a entre los 6,000 o 7,500 pies tras el paso del frente, con grandes acumulaciones por encima de los 8,000 pies.

El sistema de tormentas también ocasionará intenso oleaje y corrientes de resaca a lo largo de la costa del sur de California. Es posible que este jueves se emitan avisos adicionales por fuerte oleaje y por inundaciones costeras para las playas del condado de Los Ángeles.

Los meteorólogos instaron a los residentes a extremar las precauciones por la intensidad de este fenómeno meteorológico.

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“Esta tormenta viene con mucha fuerza“, advirtió el NWS.

Debido a las condiciones peligrosas en las costas, el NWS instó a los bañistas a mantenerse alejados el agua o a permanecer cerca de las torres de vigilancia ocupadas por salvavidas, ante el fuerte oleaje y a posibles corrientes de resaca.

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