La ciudad de Los Ángeles se prepara por el aviso de intensas lluvias que se esperan esta semana, según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La alcaldesa Karen Bass aseguró que la ciudad preparó recursos en toda la ciudad, especialmente en las zonas con cicatrices por recientes fuegos de vegetación, para hacer frente a cualquier emergencia por las fuertes precipitaciones, además de pedir a los residentes para que extremen precauciones.

El NWS emitió una alerta de inundación para la región de Los Ángeles, que está vigente desde la mañana hasta la noche de este jueves 19 de noviembre.

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Las autoridades también emitieron una advertencia de evacuación para las zonas afectadas por incendios, incluidas las áreas dañadas por los incendios de Palisades, Sunset y Hurst, en vigor a partir de las 6:00 p.m. de este miércoles hasta las 8:00 a.m. del viernes 20 de noviembre.

“Las fuertes lluvias podrían provocar inundaciones en las carreteras, caída de árboles y deslizamientos de lodo y escombros que los angelinos deben tomar en serio”, declaró la alcaldesa Bass en un comunicado.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, puso en alerta los recursos de la ciudad ante las lluvias de esta semana. Crédito: Jae C. Hong | AP

“Insto a todos los angelinos, especialmente a quienes viven en zonas afectadas por incendios, a seguir las recomendaciones oficiales, extremar las precauciones en las carreteras, planificar con anticipación y mantenerse informados”, añadió.

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Karen Bass pidió a los habitantes de Los Ángeles a registrarse en NotifyLa.org para recibir alertas de emergencia, y que reporten al 311 sobre cualquier inundación, caída de árboles o cualquier otro daño que no pongan en peligro la vida.

Alertas y advertencias en Los Ángeles

Se emitirá una advertencia de evacuación para las áreas afectadas por incendios que ocurrieron dentro de los últimos dos años, incluyendo las zonas afectadas por los incendios de Palisades, Sunset y Hurts, a partir de las 6:00 p.m. de este miércoles hasta las 8:00 a.m. del viernes, por el peligro de deslizamientos de lodo y escombros.

Una advertencia de evacuación se emite cuando existe la posibilidad de condiciones peligrosas. Los residentes de la zona afectada deben revisar sus planes, reunir artículos esenciales y estar preparados para evacuar en caso de que sea necesario.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se comunica directamente con los propietarios de viviendas cuyas propiedades son especialmente vulnerables a los impactos de posibles deslizamientos de escombros.

Alertas del NWS

Para este jueves 19 de septiembre está vigente una alerta de inundación desde la mañana hasta la noche. Esta alerta significa que es posible que se produzcan inundaciones como consecuencia de las fuertes lluvias.

Se activó el Centro de Operaciones de Emergencia de Los Ángeles, mientras que la Oficina de la Alcaldesa se coordina con el Departamento de Gestión de Emergencias, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el LAPD, el Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles y los departamentos municipales pertinentes para garantizar que todo el personal esté preparado para responder según sea necesario para mantener a los angelinos a salvo.

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Acción coordinada metropolitana

Después de los incendios forestales de enero de 2025, la alcaldesa Bass emitió una Orden Ejecutiva de Emergencia que movilizó a las cuadrillas de Obras Públicas para retirar la vegetación, instalar barreras reforzadas, apuntalar las laderas y limpiar los escombros de los vecindarios y zonas afectadas por las llamas.

Después de esa experiencia, gran parte de estas medidas de mitigación permanecen vigentes en Pacific Palisades, que incluyen sacos de arena y 13,000 pies de barreras K-rail.

El LAFD desplegó recursos especializados que pueden ayudar en rescates de aguas rápidas, flujos de lodo y escombros, y otros problemas relacionados con la lluvia, incluyendo un Equipo de Intervención Tipo VI de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (CalOES), una excavadora Tipo I, un helicóptero Tipo II con tripulación y operadores de despacho adicionales, especializados en combatir incendios forestales.

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El LAPD brinda asistencia en caso de órdenes de evacuación u otras emergencias, según sea necesario. El departamento se comunica directamente con los dueños de viviendas cuyas propiedades son vulnerables a los impactos de posibles deslizamientos de tierra.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) está en alerta para responder ante cualquier posible corte de energía las 24 horas del día para satisfacer la demanda de los clientes.

La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) realiza labores de divulgación a las personas sobre el clima, les brinda información y suministros de seguridad, sobre todo a quienes viven cerca de cursos de agua y zonas propensas a inundaciones. Se activan vales de hotel a través de estos equipos para alojar a personas vulnerables.

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Los equipos de Servicios Viales están listos para responder ante cualquier impacto en las carreteras. El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) y la Oficina de Ingeniería continuarán monitoreando las áreas conocidas con riesgo de deslizamientos de tierra que podrían afectar el acceso a las carreteras.

Las cuadrillas de saneamiento supervisan el sistema de alcantarillado de Los Ángeles para controlar el flujo de agua. Los equipos limpian y supervisan periódicamente las 18 cuencas de retención de escombros en la zona del incendio de Palisades para asegurar la captura del lodo proveniente de las áreas afectadas por incendios y permitir que el agua fluya hacia el drenaje pluvial.

Acciones previas a una tormenta

Registrarse para recibir alertas de emergencia con NotifyLA.

de emergencia con NotifyLA. Elaborar un plan de emergencia con su familia y preparar suministros esenciales, como medicamentos, linternas, documentos importantes y artículos para mascotas.

con su familia y preparar suministros esenciales, como medicamentos, linternas, documentos importantes y artículos para mascotas. Verificar si su vivienda se encuentra en una zona inundable . El sitio web de Determinación de Zonas de Inundación del Condado de Los Ángeles permite consultar las zonas de inundación de FEMA en relación con su vivienda y determinar si su propiedad está dentro de la llanura de inundación Capital Flood del Condado de Los Ángeles. La cobertura del seguro contra inundaciones suele tardar 30 días en entrar en vigor, por lo que los residentes que necesiten cobertura deben actuar rápidamente.

. El sitio web de Determinación de Zonas de Inundación del Condado de Los Ángeles permite consultar las zonas de inundación de FEMA en relación con su vivienda y determinar si su propiedad está dentro de la llanura de inundación Capital Flood del Condado de Los Ángeles. La cobertura del seguro contra inundaciones suele tardar 30 días en entrar en vigor, por lo que los residentes que necesiten cobertura deben actuar rápidamente. Está disponible arena y sacos de arena gratis en las estaciones del LAFD en toda la ciudad, especialmente en zonas afectadas por incendios o que sean propensas a inundaciones.

en las estaciones del LAFD en toda la ciudad, especialmente en zonas afectadas por incendios o que sean propensas a inundaciones. Limpiar las canaletas y los desagües del jardín, así como asegurar los muebles instalados en espacios en exterior y cargar los dispositivos móviles.

Durante una tormenta severa

Seguir las instrucciones oficiales , incluidas las órdenes de evacuación o de confinamiento, especialmente si vive cerca de zonas afectadas por incendios forestales o de vegetación recientes.

, incluidas las órdenes de evacuación o de confinamiento, especialmente si vive cerca de zonas afectadas por incendios forestales o de vegetación recientes. Evite conducir por las carreteras si es posible , y nunca conducir ni caminar por una calle inundada.

, y nunca conducir ni caminar por una calle inundada. Mantenerse alejado de los cables eléctricos caídos y asumir que todos los cables caídos están activos. Reportar los cortes de energía al LADWP al 1-800-342-5397.

Después de una tormenta

Reportar inundaciones , deslizamientos de tierra, árboles caídos, baches y desagües pluviales obstruidos al 311. Para problemas con el alcantarillado y los desagües pluviales, comuníquese con LA Sanitation al 1-800-773-2489.

, deslizamientos de tierra, árboles caídos, baches y desagües pluviales obstruidos al 311. Para problemas con el alcantarillado y los desagües pluviales, comuníquese con LA Sanitation al 1-800-773-2489. Inspeccionar las laderas y los muros en busca de grietas o movimientos visibles. Fotografiar los daños a la propiedad para fines del seguro y consultar con el departamento municipal correspondiente antes de comenzar las reparaciones.

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