La Opinión Hoy: Trump y sus funcionarios, “probables” objetivos del tirador en la cena de corresponsales

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, reveló este domingo que las investigaciones preliminares sugieren que el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a altos cargos del gobierno, incluido probablemente el presidente Donald Trump.

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En una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC, Blanche explicó que, aunque el motivo sigue bajo investigación, los dispositivos electrónicos del sospechoso y las entrevistas con sus conocidos apuntan a un ataque dirigido contra miembros de la administración. No obstante, pidió cautela, ya que la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas.

El fiscal detalló que el sospechoso logró romper el perímetro de seguridad del hotel Washington Hilton por apenas unos pocos metros antes de ser interceptado por el servicio secreto.

Según Blanche, el sistema de seguridad funcionó correctamente y evitó una tragedia mayor. Las autoridades han reconstruido el trayecto del atacante, quien viajó en tren desde Los Ángeles a Chicago y de ahí a Washington DC, donde se registró en el hotel uno o dos días antes del evento.

El sospechoso compró las dos armas que portaba en el ataque en los últimos dos años, dijo Blanche.

La evidencia inicial indica que actuó solo, pero esta interpretación podría cambiar a medida que los investigadores recaben más información. El atacante fue arrestado y llevado a un hospital local para una evaluación, aunque las autoridades indicaron que no resultó herido por disparos durante el incidente. Blanche confirmó que el sospechoso no está colaborando con los investigadores y que se espera que sea acusado formalmente hoy lunes ante un tribunal federal en el distrito de Columbia.

Deporte

Terminó la fase regular del torneo de clausura 2026 de la Liga MX y ya quedaron conformados los enfrentamientos para La Liguilla. Carlos Millet y Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión, nos trajeron los detalles.

“La Liga MX es muy aburrida, de verdad, yo pondría esta temporada como la gran excepción a la regla, porque vaya que ha sido una temporada muy muy interesante. Ha habido cambio de favoritos varias veces he en este que recordemos además es un torneo corto y al final quedaron pues ocho equipos, ocho pues los ocho mejores. La verdad bastante improbable que hubieran quedado así al principio de la temporada, pero bueno, una enorme temporada que hicieron, por ejemplo, los Pumas de la universidad que quedaron líderes, y que enfrentarán ni más ni menos que al América en Liguilla”, dijo Carlos Millet.

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