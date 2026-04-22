La Opinión Hoy: Trump extiende indefinidamente el alto el fuego en contra de Irán

El presidente Donald Trump dio a conocer la extensión indefinida del alto al fuego en Irán, esto con el objetivo de que las autoridades de la República Islámica puedan ponerse de acuerdo para firmar un acuerdo donde se comprometan a no enriquecer uranio para fabricar armas nucleares y así poner fin a la guerra de una vez por todas.

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“Dado que el gobierno de Irán está seriamente dividido, lo cual no es de extrañar, ya la petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada“, así lo escribió Donald Trump en su red social truth social.

Sin embargo, el mandatario dejó claro que la armada estadounidense continuará bloqueando la salida y entrada de embarcaciones iranís que estén relacionadas con dicho gobierno.

Un funcionario citado por la cadena de televisión CNN, bajo la condición de mantener su identidad en resguardo, aseguró que, tras el mensaje de Trump, el viaje programado del vicepresidente J.D. Vance a Pakistán para sentarse a volver a negociar con la diplomacia iraní se ha cancelado en espera de definir una nueva fecha, la cual ahora está completamente en el aire.

México confirma que atacante en Teotihuacán se inspiró en actos violentos de otros países

Después del ataque con arma de fuego en Teotihuacán, en México, el cual dejó un saldo de dos personas fallecidas, una turista canadiense y el presunto agresor, así como 13 personas de origen colombiano, brasileño y ruso lesionadas, se informó que la zona arqueológica reabrirá su acceso al público hoy miércoles 22 de abril.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó en un comunicado que tanto la zona como los museos del sitio operarán en su horario habitual, aunque bajo un protocolo de seguridad reforzado en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes del gobierno de México.

El acceso a la pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, por lo que se pidió comprensión a las y los visitantes.

Recordemos que cerca del mediodía del 20 de abril, un tiroteo se registró en la famosa zona arqueológica situada en el Estado de México. De acuerdo con informes oficiales, el incidente ocurrió en horario de acceso al público en las inmediaciones de la pirámide de la Luna, donde se encontraban turistas nacionales y extranjeros. El agresor, identificado como Julio César N, entró al recinto como turista con una mochila en la que ocultaba armamento. Una vez en el lugar, disparó contra quienes se encontraban en el área, lo que desató momentos de pánico.

Visitantes y personal buscaron refugio mientras se activaron los protocolos de emergencia. Al llegar a la base de la pirámide de la Luna, el individuo realizó múltiples detonaciones contra un grupo de personas en el perímetro, provocando la muerte inmediata de la ciudadana canadiense. Elementos de la Guardia Nacional, responsables de la seguridad en el sitio implementaron un operativo para contener la agresión, quienes lograron herirlo en una pierna para someterlo. No obstante, el agresor se quitó la vida con su propia arma antes de ser detenido.

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