La Opinión Hoy: EE.UU. pide extradición de Rubén Rocha Moya

El gobierno de México confirmó la recepción de solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos contra diversas personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un caso que ha elevado la atención bilateral.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que los documentos fueron recibidos este 28 de abril y que conforme a la Ley de Extradición Internacional se turnaron a la fiscalía general de la República para su análisis.

En un posicionamiento oficial, la cancillería subrayó que, tras una revisión jurídica inicial, las solicitudes carecen de sustento probatorio suficiente.

Estas solicitudes derivan de acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, incluyendo la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y agencias como la DEA que vinculan a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios con el cártel de Sinaloa. De acuerdo con estas imputaciones, los señalados habrían participado en conspiraciones para traficar narcóticos hacia Estados Unidos, así como en delitos relacionados con armas, lo que podría implicar penas de hasta cadena perpetua.

Entre los señalados en la querella se encuentra el senador Enrique Insunza Cázares, junto con el fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa, Damaso Castro Saavedra. También figura Enrique Díaz Vega, quien se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas en la entidad, así como Marco Antonio Almanza Ávilés, exjefe de la policía de investigación.

A la lista se suma Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como “El Cholo”, quien también ocupó un cargo dentro de la policía de investigación, además de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública Estatal.

Así se escribe un nuevo capítulo de tensión bilateral, dado que el gobierno mexicano enfatizó que el proceso debe apegarse al tratado vigente de extradición, el cual establece criterios claros sobre la presentación de evidencias, por lo que la ausencia de pruebas impide por ahora determinar responsabilidades. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que enviará un extrañamiento diplomático a la embajada de Estados Unidos por la difusión pública del caso, al considerar que podría violar las cláusulas de confidencialidad del tratado.

Por su parte, Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que son infundadas. Por ahora, la evolución del caso dependerá ahora de si la fiscalía encuentra elementos que respalden las solicitudes estadounidenses o si, por el contrario, se determina su improcedencia bajo el marco legal mexicano.

Farándula

En los espectáculos con Clary Castro. Clary, mucha información, pero sobre todo hay nuevos compositores premiados.

“La revista de New York Times ha dado a conocer su lista de los 30 mejores compositores estadounidenses vivos del año 2026. De acuerdo con el portal, la selección estuvo a cargo de 250 expertos de la industria musical tal como Jon Pareles y Jon Caramanica. Tras un minucioso análisis de más de 700 nominados, durante la mañana del 28 de abril, el portal publicó un listado que se alejó un poco de centrarse, digamos, en los artistas populares, porque sigue un enfoque editorial basado en la influencia, el impacto cultural, la coherencia artística, que ha logrado sostener cada una de las figuras seleccionadas. obviamente el análisis reúne compositores que van de diferentes generaciones y estilos, en donde se abarca, por ejemplo, el folk, el country, hasta el pop, el soul y el R&B”, contó Clary Castro.

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