Por qué cada vez más celebridades están dejando California: qué hay detrás del éxodo de Hollywood

Durante décadas, California fue el epicentro del entretenimiento mundial. Hollywood, en Los Ángeles, se convirtió en el hogar de actores, directores, músicos y productores que buscaban triunfar en la industria. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto cada vez más común ver a celebridades mudarse fuera del estado.

Actores, empresarios y figuras del entretenimiento han comenzado a establecerse en lugares como Texas, Florida o Tennessee, un cambio que refleja transformaciones económicas y culturales en Estados Unidos.

Aunque California sigue siendo el corazón de la industria cinematográfica y televisiva, algunos famosos aseguran que vivir allí ya no resulta tan atractivo como antes. Veamos algunos ejemplos y las causas detrás de esta migración.

El alto costo de vida en California

Uno de los factores más mencionados por celebridades que han decidido mudarse es el costo de vida.

Ciudades como Los Ángeles y San Francisco se encuentran entre las más caras de Estados Unidos. El precio de las viviendas, los impuestos estatales y el costo general de los servicios han aumentado considerablemente en los últimos años.

Según datos del U.S. Census Bureau y de portales inmobiliarios como Zillow, el precio promedio de una casa en California supera ampliamente el promedio nacional. Para algunas celebridades, esto ha hecho que otros estados resulten más atractivos.

Impuestos más bajos en otros estados

Los impuestos también juegan un papel importante. California tiene uno de los impuestos sobre la renta más altos del país, con tasas que pueden superar el 13% para los ingresos más altos.

En contraste, estados como Texas, Florida y Tennessee no tienen impuesto estatal sobre la renta, lo que representa un incentivo importante para personas con ingresos elevados.

Este factor ha sido mencionado por varios empresarios, atletas y celebridades al explicar su decisión de mudarse.

Celebridades que se han mudado fuera de California

En los últimos años, varias figuras conocidas han anunciado que dejaron California o que pasan gran parte del año en otros estados. Entre ellos:

Joe Rogan : El popular presentador de podcast se mudó a Texas en 2020 y explicó que buscaba más espacio y una vida más tranquila.

: El popular presentador de podcast se mudó a Texas en 2020 y explicó que buscaba más espacio y una vida más tranquila. Matthew McConaughey : El actor ganador del Oscar vive en Texas, su estado natal, donde también participa en proyectos educativos y culturales.

: El actor ganador del Oscar vive en Texas, su estado natal, donde también participa en proyectos educativos y culturales. Mark Wahlberg: El actor ha mencionado que se trasladó a Nevada para ofrecer a su familia un estilo de vida diferente.

El actor ha mencionado que se trasladó a Nevada para ofrecer a su familia un estilo de vida diferente. James Van Der Beek: El actor conocido por la serie Dawson’s Creek dejó California para mudarse a Texas con su familia. Ha dicho que buscaba un estilo de vida más tranquilo y cercano a la naturaleza.

El actor conocido por la serie Dawson’s Creek dejó California para mudarse a Texas con su familia. Ha dicho que buscaba un estilo de vida más tranquilo y cercano a la naturaleza. Eva Longoria: La actriz y empresaria, conocida por Desperate Housewives, confirmó en entrevistas recientes que ya no vive de forma permanente en Los Ángeles. Actualmente pasa gran parte del tiempo entre España y México, además de trabajar en proyectos internacionales.

La actriz y empresaria, conocida por Desperate Housewives, confirmó en entrevistas recientes que ya no vive de forma permanente en Los Ángeles. Actualmente pasa gran parte del tiempo entre España y México, además de trabajar en proyectos internacionales. Ben Shapiro y Elon Musk: Aunque pertenecen a otros sectores, también se mudaron a Texas en los últimos años, señalando factores económicos y empresariales.

Mario Lopez: El presentador de televisión y actor de origen mexicano mantiene fuertes vínculos con California, pero ha invertido en propiedades y proyectos fuera del estado, especialmente en Arizona y Nevada.

El presentador de televisión y actor de origen mexicano mantiene fuertes vínculos con California, pero ha invertido en propiedades y proyectos fuera del estado, especialmente en Arizona y Nevada. George Lopez: El comediante mexicano-estadounidense sigue vinculado a California, pero ha desarrollado proyectos y residencias en otros estados, incluidos Nevada y Texas, donde realiza giras y negocios.

Más privacidad y menos presión mediática

Para muchas celebridades, mudarse fuera de California también significa mayor privacidad. Los Ángeles es uno de los centros mediáticos más intensos del mundo, donde la presencia de paparazzi y medios de entretenimiento es constante.

Estados como Texas o Tennessee ofrecen ciudades más tranquilas donde es posible mantener un perfil más bajo. Esto se ha convertido en un atractivo importante para actores y músicos que buscan equilibrar su vida profesional con la vida familiar.

El auge de nuevos centros de entretenimiento

Otro factor que explica este cambio es la expansión de la industria del entretenimiento fuera de California. En los últimos años, ciudades como Atlanta, Austin o Nashville se han convertido en nuevos centros de producción cinematográfica, musical y televisiva.

Georgia, por ejemplo, ofrece incentivos fiscales para producciones de cine y televisión, lo que ha atraído grandes proyectos de Hollywood. Esto significa que trabajar en la industria ya no requiere necesariamente vivir en Los Ángeles.

Hollywood sigue siendo el corazón de la industria

A pesar de estas mudanzas, expertos coinciden en que California seguirá siendo el centro del entretenimiento global. Los grandes estudios de cine, las agencias de talento y muchas productoras continúan teniendo su sede en Los Ángeles.

Sin embargo, el creciente número de celebridades que eligen vivir en otros estados refleja cómo está cambiando el mapa cultural y económico del entretenimiento en Estados Unidos.

Para muchos famosos, la combinación de costos más bajos, mayor privacidad y nuevas oportunidades profesionales está redefiniendo el lugar donde deciden vivir.

