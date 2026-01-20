¿Usas el teléfono en los semáforos? El valor de la multa en California te quitará las ganas

Usar el teléfono cuando te detienes en los semáforos puede ser una pésima idea en este 2026. Las nuevas leyes de tránsito en California han dejado claro que cualquier conductor que sea sorprendido en este hábito, incluso si la luz está en roja, podría ser multado por las autoridades.

Estas medidas comenzaron a reforzarse en junio de 2025, cuando la Corte de Apelaciones del Distrito 6 del condado Santa Clara halló culpable a un conductor, precisamente por tener su teléfono en mano cuando esperaba que la luz roja cambiara a verde, reseñó Telemundo 48.

Según el sitio web de la Legislatura de California, esta infracción forma parte de las nuevas normativas al volante, que pretenden reducir accidentes causados por distracciones, una de las principales razones de choques en zonas urbanas.

La multa que puedes recibir en California por llevar tu teléfono en mano

A primera vista, la sanción parece menor, sin embargo, tiene “letra pequeña”. La multa base por una primera infracción es de $20 dólares, un monto que dista mucho de lo que realmente termina pagando el conductor. Al sumarse cargos y recargos obligatorios, el total supera con facilidad los $160, precisó la cadena televisiva.

A los $20 iniciales se les agregan varios conceptos:

Fondo de sanciones estatales: $58

Tarifa de seguridad judicial: $40

Tarifa de evaluación de antecedentes penales: $35

Fondo de transporte médico de emergencia: $4

Además, existen otros cargos adicionales como:

Fondos de sanciones del condado: $58

Fondos para la construcción de tribunales estatales: $40

Fondo de identificación de antecedentes penales: $35

Recargo por delito penal del 20 % de la multa base: $4

La recomendación para los conductores, especialmente aquellos que necesitan ver su teléfono al voltante, es utilizar accesorios que permitan usar el celular sin tenerlo en la mano, como soportes para el tablero o el parabrisas, y aprovechar funciones de manos libres.

También aconsejan configurar rutas o llamadas antes de iniciar el trayecto y evitar cualquier manipulación del teléfono mientras se está al volante.

Te puede interesar:

· No te estaciones en un carril de autobuses o recibirás una multa

· Dispositivo de bloqueo de encendido en el auto: por qué las autoridades exigen su instalación

· Buses de Metro ayudarán a hacer cumplir la ley en Los Ángeles