Autoridades activan alerta de calidad del aire en California y piden limitar las salidas

En varias regiones de California las autoridades ambientales emitieron alertas de calidad del aire tras medir niveles elevados de PM2.5, un tipo de contaminación atmosférica que puede afectar seriamente la salud respiratoria y cardiovascular. Ante la situación, se recomendó a miles de personas —especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades pulmonares o cardíacas— que reduzcan actividades al aire libre o permanezcan en interiores mientras persistan las condiciones.

Qué es el PM2.5 y por qué preocupa

Las autoridades de California explican qué es la materia particulada (PM) y por qué importa en su sitio oficial con mucha precisión. “Es una mezcla de partículas sólidas y gotitas líquidas suspendidas en el aire. No es un solo contaminante: puede incluir polvo, hollín, metales, compuestos orgánicos y sustancias de origen natural o humano. Se clasifica por tamaño, porque eso determina qué tan profundamente puede ingresar en los pulmones”, precisa.

El PM2.5 se refiere a partículas muy finas en suspensión en el aire con un diámetro de 2.5 micrómetros o menos —aproximadamente 30 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano— lo que les permite penetrar profundamente en los pulmones y, potencialmente, llegar al torrente sanguíneo.

Estas partículas pueden formarse a partir de diversas fuentes como humo de incendios forestales, emisiones de vehículos, procesos industriales, quema de biomasa y hasta actividades domésticas, y suelen acumularse cuando las condiciones meteorológicas son estables y sin viento, atrapando los contaminantes cerca del suelo.

Diferencia entre PM10 y PM2.5

PM10: partículas de hasta 10 micras. Se inhalan y suelen quedar en las vías respiratorias superiores.

PM2.5: partículas mucho más finas (hasta 2,5 micras). Pueden llegar a las zonas más profundas del pulmón e incluso al torrente sanguíneo.

El PM2.5 es más peligroso para la salud.

Principales fuentes

PM2.5: combustión de gasolina, diésel, madera, incendios forestales, emisiones vehiculares e industriales.

PM10: polvo de obras, agricultura, viento, incendios, polen y fragmentos biológicos.

Las partículas pueden emitirse directamente o formarse en la atmósfera a partir de gases contaminantes.

¿Por qué preocupa en California? Ambos tipos pueden inhalarse y depositarse en los pulmones, causando inflamación y daño tisular. El PM2.5 penetra más profundamente y genera efectos más graves.

Impacto en la salud y qué recomiendan los expertos

Los niveles altos de PM2.5 se asocian con irritación de las vías respiratorias, tos, dificultad para respirar, problemas cardíacos y exacerbación de enfermedades crónicas como asma o bronquitis. Organizaciones ambientales y de salud pública advierten que estas partículas contaminantes pueden ser especialmente peligrosas para los grupos más vulnerables de la población.

Por eso, ante las mediciones que superan los umbrales considerados seguros por las agencias reguladoras, los organismos estatales y locales han instado a la población a evitar el ejercicio intenso al aire libre, mantener ventanas cerradas y usar purificadores de aire si es posible. En algunos casos, las recomendaciones incluyen quedarse en casa hasta que la calidad del aire mejore.

Efectos en la salud, en resumen:

PM2.5 (corto plazo): aumento de muertes prematuras, hospitalizaciones cardíacas y pulmonares, ataques de asma y síntomas respiratorios.

PM10 (corto plazo): empeoramiento del asma y la EPOC, con más visitas a urgencias.

Exposición prolongada: el PM2.5 se asocia a muerte prematura, menor desarrollo pulmonar en niños y cáncer de pulmón; el PM10 también podría aumentar la mortalidad respiratoria.

Por qué ocurre la mala calidad del aire en California

California históricamente ha enfrent desafíos relacionados con la contaminación del aire, debido a su geografía, su densidad de población y la frecuencia de incendios forestales, que liberan grandes cantidades de partículas finas al ambiente.

Aunque en algunos lugares las condiciones han mejorado en años recientes gracias a políticas ambientales, episodios de alta contaminación siguen ocurriendo, como los observados en este enero.

Cómo seguir la situación

Las autoridades recomiendan a los residentes monitorear regularmente las condiciones del Air Quality Index (AQI) a través de plataformas oficiales como AirNow.gov o las aplicaciones de calidad del aire, que actualizan en tiempo real los niveles de PM2.5 y otros contaminantes. Cuando los índices indican niveles “insalubres”, es señal de que es momento de tomar precauciones inmediatas.

