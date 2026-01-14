Riesgo de enfermedad digestiva puede ser detectado años antes de que aparezcan los síntomas

Investigadores canadienses han revelado que un simple análisis de sangre puede detectar la enfermedad de Crohn años antes de que los síntomas se presenten. Este descubrimiento podría transformar el enfoque hacia el diagnóstico y la prevención de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

La prueba se basa en medir la respuesta del sistema inmunitario a la flagelina, una proteína presente en ciertas bacterias intestinales. Los datos indican que algunas personas presentan un aumento en este marcador incluso antes de desarrollar la enfermedad de Crohn, sugiriendo que esta interacción es crucial en la aparición de la enfermedad.

Los hallazgos, publicados en Clinical Gastroenterology and Hepatology, subrayan la importancia de comprender cómo la inmunidad y las bacterias intestinales afectan el tracto digestivo. Es una oportunidad para la investigación y el desarrollo de tratamientos más eficaces.

Estadísticas y tendencias preocupantes

La incidencia de la enfermedad de Crohn en niños se ha duplicado desde 1995, lo que refleja un incremento alarmante en la prevalencia de la EII.

Se estima que aproximadamente 130 de los participantes en el estudio han desarrollado Crohn, lo cual permite un análisis más profundo de las fases iniciales de la enfermedad.

Síntomas tempranos de la enfermedad de Crohn

Los síntomas tempranos de la enfermedad de Crohn suelen ser digestivos (diarrea, dolor abdominal) acompañados de signos generales como cansancio, fiebre y pérdida de peso, a veces durante semanas o meses antes del diagnóstico. También pueden aparecer manifestaciones fuera del intestino, como dolor articular, problemas en la piel o en los ojos.

Síntomas digestivos iniciales

Diarrea persistente o heces blandas y frecuentes, a menudo durante más de una semana y que tienden a repetirse.

Dolor o cólicos abdominales, muchas veces después de comer; en algunos casos se localizan en la parte baja derecha del abdomen.

Sangre en las heces o sangrado rectal leve y recurrente, a veces solo visibles al limpiar.

Pérdida de apetito y sensación de saciedad precoz al comer.

Pérdida de peso involuntaria sin un cambio claro en la dieta o el ejercicio.

Síntomas generales tempranos

Cansancio o fatiga marcada, que no mejora del todo con el descanso; en parte puede deberse a inflamación crónica o anemia.

Fiebre baja y recurrente, sin causa aparente evidente como una infección respiratoria.

Anemia (palidez, sensación de falta de aire al esfuerzo, mareos suaves), relacionada con sangrados digestivos crónicos o mala absorción de hierro.

Manifestaciones fuera del intestino

Dolor en las articulaciones (rodillas, tobillos, muñecas) tipo artritis, a veces antes de que los síntomas digestivos estén muy claros.

Problemas oculares como enrojecimiento, dolor o sensibilidad a la luz (uveítis, episcleritis).

Lesiones en la piel: bultos rojos y dolorosos (especialmente en piernas) o llagas.

Dolor o supuración alrededor del ano por fisuras o fístulas perianales.

Signos de alarma para consultar

Diarrea que dura 7 días o más, o que reaparece con frecuencia sin causa clara.

Dolor abdominal frecuente o intenso, asociado a pérdida de peso, fiebre o sangre en heces.

Niño o adolescente con retraso del crecimiento, bajo peso o pubertad tardía junto con síntomas digestivos.

Estos síntomas no significan automáticamente que una persona tenga Crohn, porque pueden aparecer en otras enfermedades digestivas, pero si se repiten o se mantienen es importante acudir a un médico de atención primaria o a un gastroenterólogo para valoración y estudios (análisis, heces, endoscopia, etc.).

Nuevas perspectivas

La investigación forma parte del Proyecto Genético, Ambiental y Microbiano (GEM), que ha seguido a más de 5000 familiares de personas con la enfermedad desde 2008.

Este estudio ofrece una plataforma valiosa para examinar las futuras posibilidades de predicción, prevención y tratamiento de la enfermedad de Crohn, aunque aún quedan preguntas sin respuesta respecto a los mecanismos subyacentes de la enfermedad.

