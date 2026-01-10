“Espera vigilante”: no todos los cánceres deben tratarse de inmediato

El tratamiento inmediato para ciertos tipos de cáncer a menudo puede ser perjudicial. Expertos médicos, como el Dr. Marc Siegel, enfatizan la importancia de un enfoque más conservador, conocido como “espera vigilante”. Este método permite a los médicos evitar tratamientos agresivos innecesarios.

“El hecho de que tantos tipos de cáncer nunca maten a una persona no justifica no saberlo, porque aún hay mucho margen para la ‘espera vigilante’, así como para intervenciones que pueden mejorar la calidad de vida incluso si no la prolongan”, dijo el galeno a Fox News Digital.

A la vez aclara que “el hecho de que los cánceres se presenten a una edad más temprana justifica un mayor número de pruebas de detección, no lo contrario”

Tipos de cáncer a vigilar

Así, se presentan algunos tipos de cáncer que podrían no requerir tratamiento, según las investigaciones y las orientaciones de los médicos:

Cáncer de próstata de bajo riesgo. El doctor Sanoj Punnen indica que en casos de cáncer de próstata de bajo riesgo (puntuación de Gleason 6), la observación es preferible al tratamiento inmediato. Esto se debe a que los tumores de grado bajo presentan un riesgo limitado.

Carcinoma ductal in situ (DCIS). El DCIS, una forma de cáncer de mama no invasivo, podría manejarse mejor mediante vigilancia activa. Un estudio del Dana-Farber Cancer Institute sugiere que este enfoque produce resultados similares en calidad de vida comparado con la cirugía.

Linfomas indolentes. Los linfomas que crecen lentamente, como el linfoma folicular, requieren menos intervención en etapas iniciales. La vigilancia activa es recomendada hasta que aparezcan síntomas.

Leucemia linfocítica crónica. Investigaciones sostienen que en la leucemia linfocítica crónica asintomática, la espera puede ser más beneficiosa que un tratamiento precoz, sin mejorar las tasas de supervivencia.

Consideraciones para el paciente

La decisión de adoptar un enfoque de vigilancia activa debe ser discutida entre el paciente y el oncólogo.

Individualizar el tratamiento es crucial, considerando la naturaleza del cáncer y la salud general del paciente.

Clasificación de los cánceres

Los cánceres clasificados como de bajo riesgo y aptos para vigilancia activa son típicamente aquellos de próstata con características indolentes que no requieren tratamiento inmediato, según guías como NCCN y AUA. Esta estrategia busca evitar sobrediagnóstico y efectos secundarios innecesarios mediante monitoreo estricto.

Criterios principales. Los criterios comunes incluyen PSA <10 ng/mL, puntaje de Gleason ≤6 (grupo de grado 1, como 3+3), y estadio clínico T1-T2a. Además, se consideran factores como densidad de PSA <0.15 ng/mL/cm³, ≤2-3 núcleos positivos en biopsia y ≤50% de afectación por núcleo.

