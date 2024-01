Ring pone fin a la polémica herramienta ‘de solicitud de ayuda’ utilizada por la policía

La herramienta, integrada en las aplicaciones móviles de Ring, facilitaba a la policía la tarea de pedir a los usuarios que compartieran grabaciones de video

By Daniel Wroclawski

Ring, la filial de seguridad doméstica de Amazon, anunció que descontinuará su herramienta de solicitud de asistencia (RFA, por sus siglas en inglés) que la policía utilizaba para solicitar grabaciones de video de presuntos delitos a los propietarios de timbres y cámaras Ring.

La herramienta formaba parte de Ring Neighbors, una especie de red social de vigilancia entre vecinos que estaba disponible como una aplicación independiente para teléfonos inteligentes, y también como parte de la aplicación Ring. En la plataforma, los usuarios podían compartir vídeos desde sus timbres y cámaras Ring, así como imágenes y vídeos de otros dispositivos. La ‘solicitud de asistencia’, que le facilitaba a la policía pedirles a los usuarios de Ring imágenes de video, había recibido críticas de grupos de derechos digitales y civiles.

Evan Greer, director de Fight for the Future, dice: “La capacidad de la policía de utilizar la aplicación Neighbors para solicitar de forma masiva imágenes de video a los propietarios de cámaras siempre representó peligros, y está documentado que intensifica la discriminación racial”. La organización ha criticado la estrategia de Amazon de asociarse con la policía con el fin de promover sus productos, y está a favor de leyes más estrictas que regulen dónde se pueden colocar las cámaras para proteger la privacidad de los vecinos.

Los departamentos de policía y bomberos aún podrán utilizar la red Neighbors para “compartir consejos prácticos de seguridad, dar actualizaciones e informar sobre eventos comunitarios”, pero ya no podrán solicitar ni recibir videos, según afirma un comunicado de prensa de la compañía. La policía aún puede solicitar vídeos a las personas sin utilizar la aplicación, por ejemplo, mediante visitas de puerta en puerta. Además, la policía aún pueden obtener imágenes directamente de Ring a través de procedimientos legales como órdenes de allanamiento.

Esta es la última medida que Ring ha tomado en respuesta a las críticas recibidas por su asociación con la policía. Hasta nuestra última recopilación de datos en abril del 2023, la compañía había establecido colaboraciones con más de 2,500 departamentos de policía locales, más de 570 estaciones de bomberos y 12 agencias gubernamentales locales.

En 2021, Ring completó una auditoría de dos años de su red Neighbors con el Proyecto de Vigilancia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Esto hizo que la herramienta de solicitud de asistencia fuera más transparente al utilizar publicaciones públicas en la red, en lugar de que Ring enviará correos electrónicos privados a los usuarios de cámaras en nombre de la policía. Sin embargo, estos cambios no resolvieron todas las preocupaciones por parte de los defensores de la privacidad y los derechos civiles.

En 2022, Ring y otras compañías de cámaras de seguridad para el hogar fueron objeto de críticas por compartir imágenes de video con la policía sin tener una orden judicial o el consentimiento del usuario, utilizando una excepción en la Ley federal de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas (ECPA, por sus siglas en inglés), que le permite a las compañías fabricantes proporcionar información de forma inmediata en situaciones de emergencia que ponen en peligro la vida.

Para obtener más información sobre cómo la policía puede conseguir imágenes o grabaciones de tu cámara, consulta nuestra guía sobre qué hacer si la policía te solicita las grabaciones de tu cámara de seguridad o timbre.

