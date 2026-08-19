Flock pone la mira en el cielo y los drones se convierten en su apuesta más fuerte

Flock Safety ha decidido que los postes fijos de las calles se le quedan pequeños y ahora apunta directamente hacia las alturas. La compañía detrás de las omnipresentes cámaras de lectura de matrículas está viviendo una transformación acelerada en su modelo operativo.

El vertiginoso despegue en el negocio aéreo

Garrett Langley, máximo responsable ejecutivo de Flock Safety, soltó una auténtica bomba durante su intervención en el podcast All-In. Los vehículos aéreos no tripulados se han convertido probablemente en la rama de negocio que experimenta una expansión más acelerada dentro de la empresa. Esta división representa casi la mitad de las proyecciones de ingresos futuros de la tecnológica.

La propuesta comercial se apoya en el concepto bautizado como drones para primeros intervinientes. El planteamiento técnico busca enviar aeronaves autónomas al epicentro de una emergencia minutos antes de que llegue cualquier patrulla terrestre. Langley defendió la utilidad de este despliegue con anécdotas donde una aeronave evitó un tiroteo al verificar que un sujeto armado solo sostenía un encendedor gigante.

Esa efectividad operativa explica por qué múltiples departamentos de policía y administraciones locales están adoptando la plataforma con rapidez. Los presupuestos municipales han encontrado en estas herramientas una manera ágil de multiplicar su presencia sobre el terreno.

Más allá de los postes fijos urbanos

El cambio de paradigma tecnológico despierta interrogantes sobre la evolución del ecosistema de vigilancia. Resulta inevitable preguntarse si asistimos a una transición donde los sensores estáticos quedarán relegados frente a enjambres aéreos capaces de llevar el monitoreo a escalas inéditas. La posibilidad de que los algoritmos de reconocimiento visual patrullen el cielo de forma dinámica plantea escenarios complejos.

Organizaciones civiles como la Electronic Frontier Foundation y analistas de libertades públicas advierten sobre la falta de marcos regulatorios sólidos frente a semejante cobertura aérea. La combinación de visión artificial, seguimiento automatizado y movilidad vertical abre debates que superan el clásico análisis entre seguridad y privacidad ciudadana. No se trata de rechazar la innovación ni de aceptarla a ciegas, sino de entender cómo transforma el espacio público.

La empresa sostiene que ha implementado medidas para mitigar controversias pasadas, como reducir los periodos de retención de datos estándar a una semana. Aun así, la perspectiva de tener ojos algorítmicos sobrevolando barrios enteros genera escepticismo entre amplios sectores de usuarios y activistas digitales.

La encrucijada del monitoreo inteligente

La integración de inteligencia artificial en hardware aéreo redefine la convivencia en las ciudades inteligentes del presente. La capacidad de recopilar información visual al instante dota a las autoridades de ventajas tácticas notables. Al mismo tiempo, el tejido social experimenta una reconfiguración profunda cuando el cielo urbano se convierte en una infraestructura permanente de captura de datos.

El crecimiento de Flock en el sector de la robótica aérea marca una pauta clara para la industria de la seguridad tecnológica. Los próximos pasos determinarán cómo conviven la innovación en respuesta a emergencias y los límites razonables de la observación masiva.

Sigue leyendo:

• Alcaldesa Karen Bass exige al LAPD dejar Flock tras temor de que datos acaben en manos de ICE

• Cámaras Flock, la red que sigue los movimientos de los autos en Estados Unidos

• Flock Safety impone nuevos controles a sus cámaras; incluyen búsquedas sobre inmigración