Multan a la Federación Mexicana de Fútbol por irregularidades en manejo de datos para el FAN ID

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) recibió una multa de 42,8 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente $2,3 millones de dólares, luego de que el Gobierno de México concluyera que incumplió la legislación vigente en materia de protección de datos personales durante la operación del sistema FAN ID, utilizado para controlar el acceso de los aficionados a los estadios.

La sanción fue anunciada este domingo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que determinó la existencia de irregularidades relacionadas con el tratamiento de información biométrica de los usuarios.

El sistema FAN ID fue empleado en los recintos mexicanos durante el Mundial 2026, torneo que comenzó el 11 de julio en Ciudad de México y finalizará el próximo 19 de julio en Nueva York.

Según la resolución oficial, la Federación no cumplió con las obligaciones legales al momento de recabar y procesar datos considerados sensibles, además de no obtener el tipo de autorización que exige la normativa mexicana para ese tipo de información.

La autoridad detectó dos infracciones en el tratamiento de datos biométricos

La investigación concluyó que la FMF vulneró los principios de licitud y responsabilidad previstos en la legislación sobre protección de datos personales.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la primera irregularidad consistió en no informar a los usuarios que las fotografías recopiladas para generar el FAN ID constituían datos personales sensibles.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno impuso una multa de más de 42 mdp a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el? pic.twitter.com/5lIhjDlb1L — Buen Gobierno México ?? (@BuenGobierno_mx) July 12, 2026

“Esta omisión impidió que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento de su información personal y pudieran decidir de manera informada sobre su uso”, explicó la dependencia.

El segundo incumplimiento estuvo relacionado con el mecanismo utilizado para obtener la autorización de los aficionados.

La autoridad señaló que la Federación recabó el consentimiento mediante una casilla de aceptación en un sitio web, procedimiento que consideró insuficiente cuando se trata de datos biométricos.

“Para tratar datos sensibles, la ley exige el consentimiento expreso y por escrito del titular, el cual debe ser inequívoco, es decir, que existan elementos que demuestren de manera indudable su otorgamiento”, indicó la Secretaría.

Con base en esos hallazgos, el organismo determinó la imposición de la sanción económica.

El monto fue calculado considerando distintos factores, entre ellos la gravedad de las infracciones detectadas, la naturaleza sensible de la información tratada y la capacidad económica de la FMF, tomando como referencia su declaración anual de impuestos correspondiente a 2024.

La dependencia también recordó que la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los mecanismos legales previstos para impugnar la resolución si así lo considera.

El FAN ID fue implementado originalmente por la FMF tras diversos episodios de violencia registrados en estadios del fútbol mexicano, con el objetivo de identificar a los asistentes a los encuentros deportivos. Posteriormente, el sistema fue utilizado para controlar el ingreso del público a los estadios ubicados en México durante la Copa del Mundo de 2026.

La resolución representa una de las sanciones más relevantes relacionadas con el manejo de datos personales durante la organización del torneo y pone el foco sobre el tratamiento de información biométrica de los aficionados en eventos deportivos de gran escala.

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