Messi, a horas de la final del Mundial 2026: “Este grupo escribió una historia que nunca vamos a olvidar”

A pocas horas de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales en el que dejó de lado cualquier referencia al resultado y puso el foco en el recorrido que ha vivido junto a la selección argentina con un aparente sabor a despedida. El capitán de la Albiceleste aseguró que, independientemente de lo que ocurra en el MetLife Stadium, este plantel ya dejó una huella imborrable.

El delantero publicó el mensaje en su cuenta de Instagram antes del partido que marcará su despedida de las Copas del Mundo. Argentina buscará defender el título conquistado en 2022, mientras que España intentará sumar una segunda estrella a su historia.

En su publicación, Messi destacó el valor de los años compartidos con sus compañeros y con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso“.

El futbolista también dedicó unas palabras a quienes forman parte del funcionamiento diario de la selección.

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia.”

Finalmente, dejó un mensaje que resume el significado que tiene este ciclo para el grupo argentino.

“Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”.

Una final que enfrenta al campeón del mundo con el campeón de Europa

El duelo entre Argentina y España reunirá al vigente campeón mundial y al actual campeón de Europa en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, en un partido que definirá al nuevo monarca del fútbol internacional.

Para Messi será su última participación en una Copa del Mundo, mientras que del otro lado aparecerá Lamine Yamal, uno de los referentes de la nueva generación española y un futbolista al que el propio capitán argentino elogió recientemente.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega después de avanzar mediante una serie de remontadas durante el torneo, culminadas con la victoria sobre Inglaterra en semifinales. A lo largo de la competición, distintos futbolistas asumieron protagonismo en diferentes momentos, entre ellos Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

España, por su parte, alcanzó la final tras dejar en el camino a Francia. El equipo de Luis de la Fuente modificó algunos aspectos respecto al conjunto que conquistó la Eurocopa y encontró en el funcionamiento colectivo una de sus principales fortalezas. Rodrigo Hernández ha sido uno de los jugadores más destacados del campeonato, mientras que el seleccionador incluso tomó decisiones como dejar a Pedri en el banquillo para reforzar la estructura del equipo.

El encuentro también supondrá un duelo entre dos entrenadores que mantienen una relación de respeto mutuo. De la Fuente fue profesor de Scaloni y ahora ambos buscarán conquistar el mayor título del fútbol de selecciones.

En cuanto a las posibles alineaciones, España podría repetir el once utilizado en sus dos compromisos anteriores, con Lamine Yamal y Pedro Porro disponibles tras superar molestias físicas. En Argentina, Scaloni evalúa el ingreso de Gonzalo Montiel en el lateral derecho y el regreso de Rodrigo De Paul al mediocampo, además de mantener como eje ofensivo a Messi y Julián Álvarez.

El mejor ataque del torneo se enfrentará a la defensa más sólida de la competición, con un escenario preparado para definir al nuevo campeón del mundo y poner punto final a la carrera mundialista de Lionel Messi.

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