Repasa cómo le fue a Concacaf en el Mundial de 2026

La Copa del Mundo de 2026 se celebró en territorio Concacaf. Estados Unidos, México y Canadá se apoyaron en la localía para tener rendimientos decentes en la Copa del Mundo.Las demás selecciones de Concacaf decepcionaron.

La selección mexicana tuvo una participación decente en la Copa del Mundo. El Tri superó la fase de grupos con victorias ante Sudáfrica 2-0, Corea del Sur 1-0 y a la República Checa 3-0. En dieciseisavos de final, El Tri venció 2-0 a Ecuador, pero en octavos cayeron 2-3 contra Inglaterra.

México tuvo una buena participación en la Copa del Mundo. El conjunto de Javier Aguirre mantuvo su portería imbatida hasta los octavos de final. El Tri superó las expectativas iniciales.

La selección de Estados Unidos también tuvo un buen arranque, pero se desinfló al final. La USMNT venció 4-1 a Paraguay, 2-0 a Australia y cayó 2-3 contra Turquía en el cierre de la primera fase. En dieciseisavos vencieron a Bosnia y Herzegovina, pero en octavos cayeron goleados por Bélgica 1-4.

Estados Unidos tenía madera para seguir avanzando en el Mundial de 2026. Bélgica no había mostrado un ritmo demoledor durante la copa, pero los factores extra deportivos terminaron motivando a los vengas y hundiendo a los estadounidenses.

La otra selección anfitriona fue Canadá. El conjunto canadiense superó a Suiza en la primera jornada por 2-1, golearon a Qatar 6-0 y en la última fecha empataron con Bosnia y Herzegovina 1-1. En dieciseisavos superaron 1-0 a Sudáfrica, pero en octavos fueron goleado por Marruecos 3-0. Esta fue la mejor participación histórica del conjunto canadiense.

El resto de Concacaf en el Mundial de 2026

Los otros tres representantes de Concacaf en el Mundial de 2026 fueron Panamá, Haití y Curazao. Ninguna de estas selecciones pudieron superar la fase de grupos. De hecho, ninguna pudo ganar un partido.

Panamá perdió 0-1 contra Ghana, cayó 0-1 contra Croacia y luego fueron derrotados 0-2 contra Inglaterra.

Haití tuvo un rendimiento similar. En su regreso a un Mundial tras 1974, el conjunto haitiano cayó 0-1 con Escocia, fueron goleados 0-3 por Brasil y cayeron en la última jornada 2-4 con Marruecos.

El tercero en discordia fue Curazao. El conjunto Curazoleño fue goleado 1-7 por Alemania en la primera jornada, luego sacaron un valioso empate 0-0 contra Ecuador, peor en la última jornada volvieron a ser derrotados 0-2 por Costa de Marfíl.

Sigue leyendo:

– Messi regresa a un escenario amargo en su carrera con la selección de Argentina

– Donald Trump no descarta la idea de organizar un Mundial solo en Estados Unidos

– ¿Cuánto dinero recibirá el campeón del Mundial 2026?

– Mundial 2026: cuáles fueron los jugadores de mayor y menor estatura en la Copa del Mundo