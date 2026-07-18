Robert Smith critica con dureza el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial

El vocalista de The Cure, Robert Smith, lanzó una crítica contra la FIFA por su decisión de incorporar un espectáculo musical durante el descanso de la final del Mundial 2026, un evento que calificó como una muestra de “pan y circo” .

El espectáculo, que tendrá lugar el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, marcará un hito en la historia del torneo al ser la primera vez que la final cuente con una actuación de medio tiempo inspirada en el modelo del Super Bowl. El concierto, que ha sido supervisado por Chris Martin de Coldplay, contará con la participación de estrellas mundiales como Madonna, Justin Bieber, Shakira y el grupo surcoreano BTS.

Smith, de 67 años, expresó su descontento el jueves 16 de julio a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda. En su publicación, compartió el comunicado de la FIFA en el que el presidente del organismo, Gianni Infantino, describía el evento como un “espectáculo innovador” que celebraría “el fútbol, la música y nuestros valores compartidos”. La respuesta del músico fue un contundente y críptico “AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH…”, acompañado de los hashtags “#Breadandcircuses” (pan y circo), “#MUGWANK” y “#pleasejustf***off”.

Crítica hacia el espectáculo

En una publicación posterior, Smith aclaró que su crítica no iba dirigida a los artistas que participarán en el show, sino al concepto mismo de una ceremonia de este tipo en una final mundialista.

También cuestionó la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para entregar el trofeo al equipo ganador, refiriéndose a ellos con los apodos despectivos de “Infantosser” y “Trumpton” .

“El punto no es realmente sobre quién está curando o actuando; se trata de la idea absurda de un espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de Fútbol”, dijo.

El espectáculo, que busca recaudar $100 millones de dólares para el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, ha generado un intenso debate sobre la “americanización” del fútbol y la interrupción de la tradición del deporte.

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