Conoce el line up del concierto en Los Ángeles previo a la Copa Mundial 2026

Tras revelarse el line up de Toronto y Ciudad de México, la FIFA anunció la programación oficial para Los Ángeles, sede del gran concierto de cuenta regresiva de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para el próximo miércoles 10 de junio.

El Crypto.com Arena albergará esta electrizante celebración que tendrá como líderes del line up a Major Lazer ft Diplo y al artista Davido, los primeros artistas anunciados para lo que promete ser una noche inolvidable de música, fútbol.

El evento formará parte de una experiencia musical síncrona e interconectada en vivo —la primera en su tipo— que unirá culturalmente a las tres naciones anfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá.

Durante la velada, los asistentes también disfrutarán de transmisiones en directo de los shows, que contarán con figuras como Bryan Adams, Los Ángeles Azules, Belinda, Elena Rose, Nora Fatehi y Wyclef Jean.

“A solo dos días del partido inaugural en EE.UU., Los Ángeles ofrecerá un espectáculo inolvidable en una de las capitales mundiales del entretenimiento, uniendo la música, el fútbol y la pasión global”, destacó Manolo Zubiria, director de operaciones del torneo en Estados Unidos, en un comunicado.

El espectáculo, organizado en alianza con los premios Grammy, contará además con temas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para los fanáticos de todo el mundo, la FIFA transmitirá en vivo mediante sus canales digitales, especialmente en TikTok como el socio exclusivo de streaming en redes sociales. El concierto completo y material inédito de vestidores estarán disponibles al día siguiente en la plataforma de video bajo demanda VuMe Live.

Las puertas del recinto abrirán a las 5:00 p.m. PT. Los boletos saldrán a la venta este miércoles 3 de junio a las 10:00 a.m. PST a través de los canales oficiales.

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