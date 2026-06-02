MLS rompe récord mundialista: 44 jugadores fueron convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Major League Soccer (MLS) alcanzó un nuevo logro al convertirse en la liga con mayor representación de futbolistas en el hemisferio occidental para la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de aportar un récord de 44 jugadores activos a las nóminas oficiales del torneo.

Además, un total de 102 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 han pasado por algún club de la MLS, una cifra que refleja la consolidación de la competición estadounidense como plataforma de desarrollo y destino para figuras internacionales.

An MLS-record 44 players have been called up to the world's biggest stage. ??



??: https://t.co/XmwjOk5gvY pic.twitter.com/cFKubkIJeo — Major League Soccer (@MLS) June 2, 2026

MLS domina la representación de jugadores en el Mundial 2026

La presencia de 44 jugadores activos convierte a la MLS en la liga con más representantes en el hemisferio occidental y la segunda fuera de las cinco grandes ligas europeas.

Otro dato relevante es que 21 clubes de la competición estarán representados en la máxima cita del fútbol internacional. El equipo con mayor aporte será LAFC, con cuatro futbolistas convocados.

Entre los principales números de la MLS en la Copa Mundial de la FIFA 2026 destacan:

44 jugadores activos convocados para el torneo.

Mayor representación de cualquier liga del hemisferio occidental.

21 clubes de la MLS presentes en las selecciones participantes.

Futbolistas de 17 países distribuidos en seis continentes.

Presencia en 11 de los 12 grupos del campeonato.

102 jugadores mundialistas con pasado en la MLS.

41 futbolistas desarrollados dentro del ecosistema de la liga.

El ecosistema MLS sigue produciendo talento para el fútbol mundial

Uno de los aspectos más destacados es la influencia de los programas de formación de la liga, especialmente MLS NEXT y MLS NEXT Pro.

De los 102 jugadores con vínculo a la MLS que estarán en el torneo, 41 surgieron de las estructuras de desarrollo impulsadas por la liga. Esta cifra confirma la apuesta por la formación de talento local e internacional.

Entre ellos destacan Alex Freeman (Estados Unidos), Rayan Elloumi (Túnez) y Esmir Bajraktarević (Bosnia y Herzegovina), quienes completaron un recorrido ejemplar dentro del sistema: pasaron por MLS NEXT, jugaron en MLS NEXT Pro, debutaron en el primer equipo y posteriormente fueron convocados para una Copa Mundial de la FIFA.

Asimismo, 18 jugadores del torneo tuvieron participación en MLS NEXT Pro, competición creada en 2022 que continúa ganando relevancia como puente hacia el profesionalismo.

Estados Unidos y Canadá, impulsados por jugadores formados en la MLS

El impacto de la liga también se refleja en las selecciones anfitrionas. De los 52 futbolistas incluidos en las nóminas de Estados Unidos y Canadá, el 79% jugó en la MLS o pasó por una academia afiliada.

Por primera vez, la mitad de los integrantes de ambas selecciones surgieron directamente del sistema de academias de la liga, una muestra del crecimiento de los programas de formación en Norteamérica.

Los jugadores vinculados a la MLS que integran ambas convocatorias acumulan más de 3,000 partidos de temporada regular, alrededor de 300 goles y 15 participaciones en el MLS All-Star Game.

Lionel Messi, James Rodríguez y Son Heung-Min encabezan la representación de la MLS

Entre las principales figuras de la MLS que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 aparecen nombres de talla internacional como Lionel Messi con Inter Miami CF, James Rodríguez con Minnesota United FC, Rodrigo De Paul con Inter Miami CF y Son Heung-Min con LAFC.

También destacan futbolistas de selecciones como Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Croacia, Colombia, Uruguay, Corea del Sur, Panamá y Australia, confirmando el carácter global que ha adquirido la liga en los últimos años.

La lista completa la puedes ver aquí.

La presencia masiva de jugadores vinculados a la MLS en el Mundial 2026 refuerza la evolución de la competición y su creciente influencia dentro del fútbol internacional, tanto como destino para estrellas consolidadas como plataforma para el desarrollo de nuevas generaciones.

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