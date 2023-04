A sus 55 años Pamela Anderson posa en minúsculo traje de baño rojo, impactando por su espectacular figura

Foto: Tommaso Boddi for Los Angeles LGBT Center / Getty Images

Tras un largo período de reclusión y ausencia de las redes sociales Pamela Anderson regresó este año con gran éxito, gracias a su libro de memorias y el documental de Netflix “Pamela, a love story”. Ahora la actriz canadiense ha dado una gran sorpresa a sus seguidores, ya que publicó en su cuenta de Instagram una fotografía posando en el mar y luciendo su espectacular figura. Para la ocasión ella usó un traje de baño de corte alto y en color rojo que es muy parecido al que lucía en la serie de televisión “Baywatch”, con la cual se convirtió en una estrella a nivel mundial.

La razón de ese post (que lleva más de 148,000 likes en esa red social) es que la actriz canadiense lanzará el 4 de mayo su propia línea de bikinis y trajes de baño, en colaboración con la marca Frankies Bikinis. Ella escribió un largo mensaje al respecto, en el que destacó lo siguiente: “Es cuestión de tiempo. He estado muy emocionada de compartir esto con ustedes. Soy horrible al guardar un secreto. El tiempo se fue muy lentamente…pero hoy, después de un largo año, puedo decirles todas mis ideas favoritas…Un sueño hecho realidad”.

Pamela también informó que este proyecto fue una invitación de la modelo Francesca Aiello (fundadora de esa empresa en 2013 y amiga de los hijos de la actriz), quien compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que las muestra a ambas posando junto a un árbol. Halagada, Pamela elogió el trabajo de Aiello: “Quién mejor para hacer esto que la chica más dulce de Paradise Cove. Ella creció ante mis ojos, con mis niños, nuestra historia es auténtica y única”. View this post on Instagram A post shared by Francesca (@francescaaiello)

