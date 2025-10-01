Adiós al rubio: Pamela Anderson sorprendió con un nuevo look

Pamela Anderson, conocida mundialmente por su melena rubia platinado que la acompañó durante décadas, decidió reinventarse y sorprendió con un inesperado cambio de look.

La icónica actriz canadiense sorprendió a todos al aparecer en la Semana de la Moda de París con un impresionante cambio de imagen. Anderson dejó atrás su clásico tono rubio para presumir una melena en cálido tono cobre satinado, un giro fresco y sofisticado que marca un nuevo capítulo en su estilo.

Pamela Anderson estrenó su nuevo look en un exclusivo cóctel ofrecido por Cartier en la capital francesa, donde la actriz eligió un vestido satinado en tono marfil que llevó con un styling minimalista, dejando que su vibrante cabello fuera el protagonista indiscutible de la noche.

Por su fuera poco su inesperado cambio de color, la actriz también lució un corte bixie, un estilo que enmarca de forma natural su rostro y aporta una versión más madura y etérea, una apariencia muy alejada de la estrella que en los años noventa se convirtió en un ícono mundial gracias a series como Baywatch.

La transformación capilar de Anderson, ideada por el estilista francés John Nollet, se inspira en la belleza de actrices suecas clásicas, aportándole un aire renovado y sofisticado que ha cautivado tanto a la prensa como a sus seguidores.

Pamela Anderson ha evolucionado de ser una figura asociada a los excesos y el maquillaje recargado a convertirse en un referente actual de la belleza natural y auténtica, abrazando un estilo más sobrio, libre de maquillaje excesivo, que la ha consolidado como una figura clave del llamado “clean beauty”.

Este cambio demuestra no solo su capacidad para mantenerse vigente en la industria de la moda, sino también su valentía para reinventarse incluso en un escenario tan competitivo y emblemático como es París.

