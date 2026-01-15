Fox lanza convocatoria abierta de casting para el reinicio de ‘Baywatch’

FOX Entertainment y Fremantle anuncian oficialmente el regreso de uno de los fenómenos televisivos más grandes de la historia: Baywatch, el show que definió una era con sus rescates épicos y su inconfundible atmósfera playera, vuelve a la pantalla chica con una nueva serie de acción.

Para formar el equipo que encarnará esta leyenda moderna, los estudios han convocado a una audición masiva y abierta, una oportunidad única para que talento emergente se una a la próxima generación de guardianes de la costa.

La convocatoria, denominada “Baywatch Open Casting Call”, busca descubrir actores y actrices que den vida a un amplio espectro de personajes.

Desde los centrales salvavidas y socorristas hasta los habituales de la playa, camareros, amigos, intereses amorosos y todo tipo de figuras que pueblan el vibrante y a veces peligroso entorno costero. La producción enfatiza que buscan “talento dinámico” con auténtica energía californiana.

¿Quiénes pueden ser parte?

La invitación está abierta a aspirantes a actores mayores de 18 años, de todos los géneros y etnias. Se audicionará para roles de personajes regulares, recurrentes y extras.

Los organizadores piden a los participantes presentarse “listos para Baywatch”, con un vestuario que sugiere la playa, pero manteniendo un look pulcro y profesional, evitando atuendos excesivamente reveladores o disfraces.

Detalles de la audición abierta:

¿Qué? Baywatch Open Casting Call.

Baywatch Open Casting Call. ¿Quién? Actores/actrices 18+, todos los géneros y etnias.

Actores/actrices 18+, todos los géneros y etnias. ¿Cuándo? Miércoles, 18 de febrero de 2026.

Miércoles, 18 de febrero de 2026. ¿Dónde? Marina Del Rey Marriott, 4100 Admiralty Way, Marina Del Rey, CA 90292.

Marina Del Rey Marriott, 4100 Admiralty Way, Marina Del Rey, CA 90292. ¿Cómo? Los interesados deben registrarse antes del martes 17 de febrero en el sitio web oficial: http://www.baywatchcastingcall.com.

Un legado

“La Convocatoria de Casting Abierta de Baywatch les da a los actores una oportunidad única de unirse al equipo de una sensación global icónica que celebra el espíritu californiano y ayudó a definir la incomparable cultura playera de Los Ángeles”, declaró Michael Thorn, Presidente de FOX Television Network.

“Estamos emocionados de descubrir nuevas caras con auténtica energía de SoCal mientras traemos de vuelta Baywatch para una nueva generación de fans”.

El nuevo Baywatch promete honrar la esencia del original —los rescates llenos de adrenalina, las relaciones complejas y el heroísmo playero— mientras introduce una nueva narrativa contemporánea.

La serie, que comenzará a filmarse en marzo en la famosa Venice Beach y en los estudios FOX de Century City, está producida por Fremantle y FOX Entertainment, con un equipo ejecutivo que incluye a los creadores originales Michael Berk y Greg Bonann, junto a Matt Nix como showrunner.

Con un estreno previsto para la temporada 2026-27 de FOX, este reinicio busca capturar el corazón de una audiencia global, igual que la serie original que, desde su debut en 1989, llegó a más de mil millones de espectadores semanales y catapultó a estrellas como David Hasselhoff, Pamela Anderson, Carmen Electra y Jason Momoa.

