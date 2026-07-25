Un trabajador falleció en las obras del nuevo Camp Nou, confirmó el FC Barcelona

El FC Barcelona confirmó el fallecimiento de un trabajador que participaba en las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, en el primer accidente laboral con consecuencias fatales desde que comenzaron los trabajos de reconstrucción del estadio en junio de 2023.

La víctima, un operario de 54 años, perdió la vida el pasado viernes mientras realizaba labores en el recinto deportivo, según informaron las autoridades. El club expresó públicamente sus condolencias y aseguró que acompañará a los familiares del trabajador tras lo ocurrido.

A través de un comunicado, la institución azulgrana lamentó “profundamente” el fallecimiento del empleado y manifestó su “más sentido pésame y trasladar todo su apoyo y cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros”.

FC Barcelona deeply regrets the death of the worker who lost his life yesterday in the workplace accident that occurred during the renovation works at Spotify Camp Nou.



The Club wishes to express its deepest condolences and extend its heartfelt support to his family, friends,? — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 25, 2026

Asimismo, el Barcelona indicó que su presidente, Joan Laporta, desea transmitir personalmente sus condolencias a los familiares y ponerse a su disposición en representación de toda la entidad.

Las autoridades investigan el accidente ocurrido en el estadio

De acuerdo con la información difundida por los Mossos d’Esquadra, el trabajador habría fallecido como consecuencia de un golpe sufrido mientras desempeñaba sus funciones en las obras del nuevo Camp Nou.

Tras recibir el aviso del accidente laboral, varias unidades policiales, incluyendo efectivos de la Unidad de Investigación, acudieron al lugar junto con personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Sin embargo, los equipos desplazados no pudieron hacer nada para salvar la vida del operario.

Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente, mientras continúan las actuaciones correspondientes tras el hecho.

El fallecimiento representa el primer accidente mortal registrado desde que arrancó la remodelación integral del estadio, un proyecto que comenzó oficialmente el 1 de junio de 2023 y que ha movilizado a miles de trabajadores durante su desarrollo.

Más de tres años de obras para transformar el estadio azulgrana

Desde el inicio de la reconstrucción, el proyecto ha avanzado en distintas fases para modernizar el Camp Nou. Recientemente, los trabajos permitieron completar la estructura de la nueva tercera gradería, mientras que actualmente los esfuerzos se concentran, entre otras tareas, en la instalación del anillo de compresión que sostendrá la cubierta del estadio.

La remodelación ha requerido la participación de miles de empleados y se mantiene activa todos los días con el objetivo de acelerar la finalización del recinto.

Durante este proceso también se han registrado distintos episodios ajenos al accidente mortal ocurrido el viernes. En más de tres años de trabajos se han producido situaciones conflictivas, entre ellas una pelea, además de quejas formuladas tanto por vecinos de la zona como por los propios trabajadores.

Según la información disponible, la mayoría de los empleados que participan en las obras son de origen rumano y albanés.

El fallecimiento del operario marca un precedente en un proyecto que, hasta ahora, no había registrado accidentes laborales mortales desde el inicio de la remodelación del estadio barcelonista. Mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido, el FC Barcelona reiteró su respaldo a la familia, amigos y compañeros de la víctima en este momento, a poco más de un mes de su debut por LaLiga en casa.

Sigue leyendo:

· Negocio redondo, fútbol muerto: El polémico decreto que hundió a la Liga de Expansión

· El regalo secreto de Messi que una influencer echó a perder

· Leandro Paredes enciende las alarmas en Argentina por el retiro de Lionel Messi