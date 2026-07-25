Negocio redondo, fútbol muerto: El polémico decreto que hundió a la Liga de Expansión

Dicen que lo que está grabado en papel ni Dios padre lo puede quitar. Precisamente los equipos de la Liga Expansión MX sufrieron en carne propia ese fenómeno, luego de que la Liga MX anunció oficialmente que el ascenso y descenso quedaba suprimido de forma definitiva a partir del actual torneo Apertura 2026.

La estocada legal borró de un plumazo las esperanzas deportivas de todo un circuito, transformando el reglamento en un muro infranqueable.

Por esa razón, en los distintos frentes donde empezó a rodar el balón en esta jornada inaugural, se vivió un escenario inédito. Los jugadores, en señal de protesta por una decisión que consideran como un abuso directo al propio espíritu de competencia y al desarrollo del fútbol mexicano, se unieron en un pacto de silencio deportivo: se negaron a jugar activamente durante el primer minuto de cada encuentro.

PROTESTA EN EXPANSIÓN ?@MinerosFc no se movió durante un minuto en el partido inaugural de la @LigaMXExpansion ante @CFCorrecaminos.#LigaExpansiónMX pic.twitter.com/aj5uYZpT0F — PressPort (@PressPortmx) July 25, 2026

Esta postura de los futbolistas fue el último recurso de una guerra silenciosa; una batalla que poco a poco han ido perdiendo contra el poder económico de los clubes de la Liga MX. El trasfondo es denso: la multipropiedad y las cúpulas del máximo circuito operaron sin importar la aparente violación al propio estatuto de la Primera División, el cual dicta que cualquier modificación estructural a su reglamento requiere, por ley interna, del 55 por ciento de los votos de la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol.

La opacidad en las urnas y el abuso de poder

Previendo las críticas, la Primera División —en un claro despliegue de fuerza por parte de los clubes de mayor poderío económico— llevó la anulación del ascenso y descenso a un carácter oficial al blindarlo dentro de su reglamento de competencia.

Sin embargo, la mudanza regulatoria dejó demasiadas preguntas en el aire, especialmente por la opacidad con la que se manejó el consenso, sin dar a conocer jamás cómo fue que convencieron (o presionaron) a los sectores de la Liga Premier o la Tercera División para sumarse y legitimar esta polémica decisión.

La principal inconformidad de las franquicias del circuito de plata es el despojo de su razón de ser. Se oficializó la cancelación de la única vía que tenían los planteles para aspirar a jugar en el máximo circuito en el corto plazo por méritos deportivos.

Este bloqueo ignora el esfuerzo de las directivas que ya trabajaban para superar los exigentes obstáculos de infraestructura, cuadernos de cargos y capacidad económica que el propio sistema les había impuesto.

Vale la pena recordar que el origen de este atropello se remonta a abril de 2020. Con el pretexto de la pandemia de COVID-19, los clubes de la Liga MX suspendieron el ascenso y descenso de forma “temporal”, argumentando supuestos problemas financieros insostenibles si se preservaba la competencia abierta.

En el partido de Leones Negros vs Coyotes los jugadores también hicieron una protesta contra la Liga MX por eliminar el ascenso y descenso.



Se quedaron parados por un minuto. pic.twitter.com/GpBNKYqNQ1 — Roberto Haz (@tudimebeto) July 25, 2026

Aquella prórroga congeló el sueño de muchos; mantuvieron la incertidumbre por años hasta que, hace apenas una semana, determinaron poner fin oficial a cualquier intención de revivir el mecanismo, liquidando las aspiraciones de la Liga Expansión MX.

Brazos cruzados en las canchas de la Expansión MX

Frente al decreto de las oficinas, los equipos decidieron apostar por una protesta moral y deportiva expresada en diferentes tonos. El epicentro de esta inconformidad visual se vivió con fuerza en el partido entre Mineros de Zacatecas y Correcaminos, así como en otros frentes donde los protagonistas buscaron la forma de evidenciar que el fútbol mexicano está de luto competitivo.

Por tal motivo, al sonar el silbatazo inicial, la pelota no buscó la portería rival. Los jugadores se limitaron a dar pases cortos, laterales y sin intensidad en el círculo central, mostrando una total indisposición por competir en un terreno de juego cuyas reglas de recompensa han sido alteradas. El equipo adversario apenas hizo algunos ligeros movimientos de trámite, respetando de manera mutua el reclamo y renunciando a presionar o robar el esférico.

? ¡PROTESTA EN LA EXPANSIÓN MX! ?



? En el inicio del duelo entre Mineros de Zacatecas y Correcaminos en el Carlos Vega Villalba, ambos equipos hicieron una protesta simbólica al no atacar en el primer minuto, como muestra de inconformidad por la eliminación del ascenso y? pic.twitter.com/C3Iqs4s8wN — AS México (@ASMexico) July 25, 2026

La acción duró exactamente 47 segundos. No hizo falta llegar al minuto completo para sacudir las transmisiones en vivo, sorprendiendo en primera instancia a los comentaristas de cada juego, quienes rápidamente descifraron el mensaje: era un grito de auxilio y un acto de rebeldía pacífica contra la decisión de pantalón largo que acabó, de golpe, con el derecho de ganar un sitio en la Liga MX desde la cancha.

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