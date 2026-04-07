Christian Lara, exjugador de Dorados de Sinaloa, fue aprehendido por robo a mano armada

Christian “Diablito” Lara, exjugador de la selección de Ecuador y que tuviera el cenit de su carrera en el Mundial de Alemania 2006, fue aprehendido este martes por robo a mano armada y donde supuestamente el exintegrante de El Nacional, Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil fungió como chofer de los asaltantes.

Lara, en un abrir y cerrar de ojos, vio apagados todos sus anhelos que alguna vez parecieron una brillante carrera a nivel nacional e internacional que culminó con una detención que se hizo viral en redes sociales y en donde se resaltó la participación de este exfutbolista que llegó a tener momentos destacados, pero que en los últimos años su carrera vino a pique jugando en equipos de la segunda división de Ecuador y de México con los Dorados de Sinaloa.

Momento en el que se observa la detención del exjugador ecuatoriano “Diablito” Lara, por su presunta vinculación con un acto delictivo, en conjunto con una organización.



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El Diablito fue detenido junto a otras tres personas, acusados por presunto robo a mano armada y fue presentado por las autoridades a una tienda de venta de tecnología en la ciudad de Quito, donde, según las autoridades, Lara cumplía el rol de chofer durante el ilícito.

El exjugador permanecía dentro de un vehículo en la calle Pedro Vicente Maldonado, a la altura del sector El Recreo, mientras el resto del grupo ingresaba al establecimiento con la aparente intención de sustraer celulares, laptops y otros equipos electrónicos.

CHRISTIAN LARA DETENIDO 🚨



Christian “el Diablito” Lara fue detenido este martes en el sur de Quito por su presunta vinculación en el robo de tres celulares en un local tecnológico.



El exjugador de la Selección de Ecuador, Liga de Quito y El Nacional, junto a otras tres… pic.twitter.com/p6ekZGkoF1 — DobleCinco (@doble5ec) April 7, 2026

Los antecedentes del “Diablito” Lara

Apareció en el medio futbolístico en 1998 con El Nacional y después tuvo un paso por Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil, Manta y Deportivo Quito, para después tener un recorrido por equipos de Colombia, Qatar, Egipto y México con los Dorados de Sinaloa.

Con la escuadra sinaloense, Lara disputó apenas siete juegos, tres de la extinta Liga de Ascenso MX y cuatro en la Copa MX, donde anotó su único gol en el balompié azteca, que sucedió el 16 de febrero de 2017 en la cancha del FC Juárez, pero jamás terminó por adaptarse y seis meses después retornó a su país.

🚨 “YA HABLARÉ” 🚨



Así respondió el exfutbolista Christian ‘Diablito’ Lara tras ser detenido en Quito ⚽



El exseleccionado fue capturado en un operativo que frustró un asalto armado en El Recreo. Según la Policía, conducía el vehículo.



🔫 4 detenidos

🔫 Armas y mini fusil… pic.twitter.com/s7Qp1rBCQY — Metro Ecuador (@MetroEcuador) April 7, 2026

A partir de ese momento tuvo una última oportunidad en el equipo que lo vio nacer futbolísticamente y después vino a menos jugando en equipos de segunda división de Ecuador como el Deportivo Ancor y Deportivo Rayo, acabando así con su trayectoria que en sus momentos de gloria le permitió disputar 28 partidos con la selección ecuatoriana, de los cuales ocho fueron en la eliminatoria mundialista sudamericana y dos en el Mundial de Alemania 2006.

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