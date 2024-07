Suspenden y detienen a futbolista de Ecuador por quitarse 4 años en la edad

La Liga Pro de Ecuador denunció ante la Fiscalía por falsificación de documentos al futbolista Alexander Bolaños. El jugador recibió una suspensión de tres años por haber falsificado su identidad para su registro federativo.

La patronal de los clubes de fútbol profesional de Ecuador aseguró este miércoles en un comunicado que hará un seguimiento exhaustivo a la denuncia para asegurar que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad del deporte.

La pasada semana, la FEF informó que, tras la denuncia presentada contra Bolaños, había iniciado una investigación en la que logró acreditar con el Registro Civil de Ecuador que la verdadera identidad del jugador es Jancer Romario Bolaños Casierra, y no Alexander David Bolaños Casierra.

¿Qué hizo Alexander Bolaños?

De acuerdo a la FEF, Bolaños falsificó su identidad para lograr su registro e inscripción en la FEF y así poder optar a contratos con diferentes clubes de fútbol profesional.

La acusación partió de Genaro Huacón, la persona que presuntamente ayudó a Bolaños a falsificar su identidad.

En el Canal 4 de Uruguay, Huacón llegó a aseverar que la identidad real de Alexander Bolaños es Romario Bolaños, y que nació en 1995 en Esmeraldas (Ecuador) en lugar de en 1999 como figura en sus registros.

“Yo no me encargué de la adulteración. Yo solamente lo tuve en la escuela de fútbol de la Liga de Portoviejo en 2012 y 2013. El tío me dijo que lo probase en la primera categoría. Era muy buen jugador, pero por la edad no lo pudieron coger. De ahí el tío me dijo que tenía un contacto que le podía hacer el trámite de adulterar los documentos”, relató Huacón.

“Me dijeron que me iban a reconocer algo si salía como profesional porque fui yo quien lo metió en el fútbol, pero luego desaparecieron. No supe nada, y cuando vi que estaba jugando en Chile y en el Mundial juvenil fue cuando me sorprendí y empecé a buscarlo”, agregó.

También afirmó haber recibido presuntamente $8,000 dólares del representante de Bolaños por su silencio, pero que supuestamente debía darle más dinero que no le ha dado.

