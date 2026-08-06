La alergia a las mascotas no se debe a su pelo: el verdadero culpable es otro

Durante décadas, la creencia popular ha sostenido que basta con elegir una raza “de pelo corto” o “hipoalergénica” para librarse de los estornudos, la picazón de ojos o la congestión nasal. Pero los especialistas en alergología coinciden: el pelo, por sí mismo, no es un alérgeno. Es apenas el vehículo que transporta al verdadero responsable.

Los alérgenos que desencadenan las reacciones son proteínas específicas que los animales producen de forma natural. En el caso de los gatos, la más estudiada se llama Fel d 1 y se encuentra principalmente en las glándulas sebáceas de la piel y en la saliva. Cuando el animal se lame para asearse, esparce esta proteína sobre su pelaje; al secarse, queda adherida a los pelos y se libera al ambiente en forma de partículas microscópicas.

En los perros, el alérgeno principal —conocido como Can f 1— se comporta de manera similar, presente en la caspa (las diminutas escamas de piel muerta), la saliva y, en menor medida, la orina.

Estas partículas son tan pequeñas y livianas que pueden permanecer suspendidas en el aire durante horas, depositarse en alfombras, sofás, cortinas y ropa, e incluso acumularse en ambientes donde nunca ha estado el animal, transportadas en la vestimenta de otras personas.

Por qué el pelo se lleva la fama

El pelo actúa como una especie de “esponja” que retiene la caspa, la saliva seca y otras partículas alergénicas, además de polvo, polen y ácaros del ambiente exterior. Por eso, al acariciar a una mascota o al sacudir un cojín donde suele recostarse, se liberan grandes cantidades de alérgenos que provocan los síntomas casi de inmediato. Esta asociación temporal —tocar el pelo y estornudar segundos después— ha alimentado durante años la idea errónea de que el pelo en sí mismo es el problema.

Esta confusión también explica por qué el concepto de raza hipoalergénica es, en gran medida, un mito comercial. Todos los perros y gatos, sin importar la longitud o el tipo de su pelaje, producen las proteínas alergénicas mencionadas. Si bien algunas razas de pelo corto o que mudan menos pueden dispersar algo menos de caspa en el ambiente, ningún animal está completamente libre de generar estas proteínas.

Qué pueden hacer las personas alérgicas

Los alergólogos recomiendan varias medidas para reducir la exposición sin necesariamente renunciar a la convivencia con una mascota:

Bañar al animal con regularidad para disminuir la acumulación de caspa y saliva seca.

Mantener zonas libres de la mascota, especialmente el dormitorio.

Usar purificadores de aire con filtros HEPA, capaces de retener las partículas alergénicas suspendidas.

Aspirar y limpiar superficies con frecuencia, incluyendo textiles como alfombras y cortinas.

Lavarse las manos después de tener contacto directo con el animal.

En los casos más persistentes, la consulta con un especialista permite evaluar tratamientos como la inmunoterapia, que busca desensibilizar gradualmente al sistema inmunológico frente a estas proteínas.

Una distinción que importa

Entender esta diferencia no es un simple detalle técnico: cambia por completo la forma en que se abordan la prevención y el tratamiento de las alergias a mascotas.

Combatir “el pelo” con cortes cortos o razas específicas ofrece resultados limitados, mientras que atacar la fuente real del problema —la proteína alergénica y su dispersión ambiental— permite estrategias mucho más efectivas para quienes desean compartir su hogar con un animal de compañía.

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