Alertan que más del 90% de los artículos domésticos comunes contienen sustancias químicas plásticas peligrosas

Una investigación de la Environmental Justice Foundation (EJF) sostiene que cerca del 93% de los productos químicos plásticos analizados en artículos de uso común presentan un alto riesgo para la salud. El análisis abarca envases de alimentos, juguetes, ropa, productos domésticos y artículos médicos e higiénicos.

El informe relaciona algunas sustancias con cáncer, alteraciones genéticas y daños endocrinos, reproductivos y orgánicos. También advierte que casi el 80% de los 3,552 químicos examinados carece de datos suficientes para evaluar sus riesgos.

“Analizamos los efectos que estos productos químicos plásticos pueden tener en el organismo, junto con los niveles de exposición, para calcular el riesgo general para la salud”, dijo Naima Fenderl, investigadora de la (EJF) y autora principal de Plásticos venenosos: cómo los productos químicos presentes en los plásticos cotidianos dañan tu salud, recogió CNN.

La exposición se extiende del hogar al cuerpo

Los plásticos están presentes en envases, textiles y numerosos artículos domésticos y de cuidado personal. Expertos citados señalan que la exposición puede ser cotidiana y difícil de reconocer.

Entre los grupos de sustancias preocupantes figuran los bisfenoles, los ftalatos y los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas). Algunos pueden interferir con las hormonas, persistir en el ambiente y acumularse en el organismo.

“Sencillamente no tenemos ni idea del daño que esos productos químicos podrían estar causándonos a nosotros y a nuestros hijos”, dijo a CNN el pediatra Philip Landrigan. “Ni siquiera conocemos los nombres ni la composición de muchos de los productos químicos que se encuentran en los productos de consumo; presumiblemente, la industria química tiene esa información, pero no está disponible públicamente”.

Datos incompletos y disputa sobre la regulación

El informe se basa en la base de datos PlastChem, que reúne sustancias identificadas en plásticos y clasifica algunas como altamente peligrosas. Sus autores afirman que más de la mitad de los químicos de alto riesgo no están regulados en importantes jurisdicciones o tratados internacionales.

El Consejo Estadounidense de Química cuestionó el análisis y dijo que omite fuentes de datos y marcos regulatorios de Estados Unidos y la Unión Europea. Expertos señalan, además, que la falta de información toxicológica limita la evaluación de muchos químicos.

Producción de plásticos sigue en aumento

La fabricación mundial pasó de unos 2 millones de toneladas métricas en 1950 a más de 430 millones en la actualidad. Las proyecciones apuntan a que podría más que duplicarse para 2050.

Investigadores advierten que el crecimiento de la producción también ampliaría el uso de aditivos químicos, mientras persisten grandes vacíos sobre sus efectos en la salud y el ambiente.

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