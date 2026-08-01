Ex director comercial de Floyd Mayweather Jr. envuelto en una demanda millonaria

Jas Mathur, ejecutivo principal de la empresa Manny Pacquiao Promotions, presentó una acción legal ante el Tribunal Superior del Estado de California en contra de Jona Rechnitz, quien ejerció como gestor comercial de la figura del boxeo Floyd Mayweather Jr., y de su padre, Robert Rechnitz.

El recurso judicial sostiene acusaciones por fraude, incumplimiento de deberes fiduciarios, violación de acuerdos previos y apropiación indebida de activos durante un periodo de casi diez años.

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La representación legal del demandante, encabezada por la firma Kendall Brill & Kelly LLP, solicita una compensación económica que supera los 8.3 millones de dólares, además de daños punitivos, intereses y los honorarios judiciales correspondientes.

Antecedentes judiciales y el patrón de irregularidades

El expediente detalla que las desavenencias financieras entre las partes se remontan al año 2019, momento en que se suscribió un convenio de conciliación formal para saldar reclamos previos.

Según la denuncia, Rechnitz incumplió los términos de dicho acuerdo tras atribuirse bienes de lujo de Mathur mediante afirmaciones no fundamentadas.

Las acciones señaladas en el documento guardan relación con los antecedentes del demandado, quien en el año 2016 se declaró culpable ante tribunales federales por cargos de soborno vinculados a funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York.

Esquema con piezas de alta relojería y cheques sin autorización

Entre las maniobras descritas en el documento legal se incluye la utilización de un cheque en blanco firmado por la figura del pugilismo Floyd Mayweather Jr. con el propósito de retirar cinco relojes de alto valor pertenecientes a Mathur. La demanda sostiene que el acusado alegó realizar la compra a nombre del boxeador para posteriormente empeñar las piezas y saldar deudas personales, admitiendo por escrito que la emisión del cheque no contaba con la autorización del atleta. Este patrón de conducta coincide con las acciones legales emprendidas de forma independiente por el propio Floyd Mayweather Jr., quien interpuso una demanda contra Rechnitz en mayo de 2026 reclamando una restitución estimada en 175 millones de dólares.

Compromisos bancarios inconclusos y represalias comerciales

La querella también documenta gestiones sobre supuestas transferencias provenientes de una cuenta fiduciaria en el Bank of America administrada por Alexander Seligson. Pese a la exhibición de extractos bancarios y la promesa de liberar los fondos hacia el demandante, las transacciones nunca llegaron a concretarse.

Tras los constantes reclamos por los montos adeudados, la demanda sostiene que Rechnitz instruyó a una entidad de crédito comercial el embargo y posterior remate de un automóvil Ferrari valorado en un millón de dólares. En estas operaciones también se señala la participación activa de Robert Rechnitz, quien garantizó personalmente las fechas de pago y la liberación de recursos procedentes de inversiones inmobiliarias en Nueva York.

Canalización de fondos y suspensión de la cartelera estelar

Las transferencias ligadas al convenio incumplido eran canalizadas a través de la firma Frist Apex Ventures, dirigida por Ayal Frist. Esta estructura operaba como la entidad financiera vinculada a Floyd Mayweather Jr. en sus compromisos contractuales, siendo utilizada por el demandado como un canal para el movimiento de capitales.

El impacto de estas disputas legales ha derivado en la suspensión indefinida del combate de revancha entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr., el cual estaba programado para septiembre de 2026. Al evaluar el escenario administrativo, Jas Mathur explicó las irregularidades en el programa digital Inside The Ring, afirmando que “los derechos de transmisión de la contienda fueron vendidos a dos empresas distintas de forma simultánea”, al tiempo que señaló que el acusado “retuvo un adelanto de la bolsa garantizada del peleador proveniente de un prestamista externo” para su beneficio personal.

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