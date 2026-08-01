Keyshawn Davis reculó y rechaza oferta de pelea mandatoria ante Devin Haney

El panorama de la categoría de peso wélter registró un giro sorpresivo en las oficinas de los organismos reguladores tras la confirmación oficial de que Keyshawn Davis decidió no continuar con el proceso reglamentario para disputar el campeonato mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a Devin Haney.

La determinación fue notificada directamente a las autoridades de la entidad sancionadora apenas veinticuatro horas después de que la empresa promotora Top Rank obtuviera los derechos de organización del espectáculo mediante subasta pública.

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El retiro del retador obligatorio se concreta a pesar de que la subasta celebrada en San Juan, Puerto Rico, representaba la bolsa garantizada más elevada en el historial profesional de Keyshawn Davis.

?? Breaking: Keyshawn Davis' team has formally informed the WBO that he will not move forward with challenging Devin Haney for his welterweight title, according to a letter obtained by The Ring's @MikeCoppinger.



Davis was set to earn $2.13 million following the result of? pic.twitter.com/SnSdUvsMN6 — Ring Magazine (@ringmagazine) July 31, 2026

La corporación dirigida por Bob Arum presentó una postura financiera de 8.55 millones de dólares para adjudicarse el evento, superando la oferta de 2.35 millones efectuada por la firma Takeover Promotions. Sin embargo, los porcentajes estipulados por el reglamento impidieron que las partes alcanzaran un punto de acuerdo definitivo.

Las razones financieras detrás de la renuncia al choque

De acuerdo con los reportes especializados difundidos por la revista The Ring, el reparto reglamentario del 75 por ciento para el monarca defensor y el 25 por ciento para el aspirante asignaba un ingreso aproximado de 6.41 millones de dólares para Haney, mientras que Keyshawn Davis percibiría una cifra cercana a los 2.13 millones.

Reportes previos de la cadena deportiva DAZN detallaron que el entorno del medallista olímpico estadounidense ya había rechazado previamente una propuesta directa de tres millones de dólares durante las negociaciones privadas al aspirar a una suma neta superior a los cinco millones.

Keyshawn Davis reportedly wanted to net $5 million to fight Devin Haney after management fees ?



His career-high purse is $1 million.



Via (@MikeCoppinger) pic.twitter.com/37mUwHfpWK — Source of Boxing (@Sourceofboxing) August 1, 2026

Al evaluar la cancelación del compromiso, los analistas del portal especializado DAZN explicaron las razones que detonaron la decisión administrativa: “El monto garantizado para la contienda quedó muy por debajo de las pretensiones económicas del campamento del retador, lo que llevó a Keyshawn Davis a declinar los términos de la subasta dictaminados por la entidad sancionadora”. Esta diferencia en las expectativas monetarias provocó que el acuerdo comercial se desintegrara antes de la firma de las cláusulas contractuales definitivas.

La confirmación oficial de la OMB y los planes cancelados

La confirmación formal de la desvinculación del pleito fue emitida por el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Gustavo Olivieri, quien ratificó mediante un comunicado institucional que el aspirante notificó su postura de no aceptar las condiciones establecidas para la defensa del título. El funcionario explicó al portal informativo Boxing Scene que la entidad procederá a revisar el orden de las clasificaciones internacionales: “La entidad ha sido notificada oficialmente de que el peleador no continuará en el proceso mandatorio, por lo que el organismo aplicará la normativa correspondiente para reordenar el escalafón oficial de las 147 libras”.

La velada estelar entre ambos púgiles estaba proyectada para llevarse a cabo el próximo 3 de octubre, contemplándose recintos como el Barclays Center de Nueva York, la State Farm Arena de Atlanta o el Michelob Ultra Arena de Las Vegas. La renuncia de Keyshawn Davis detiene por el momento su búsqueda de un campeonato en una segunda división de peso, luego de haber conquistado la faja de la categoría ligera del mismo organismo durante la temporada de 2025.

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