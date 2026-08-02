¿Cuántos campeones mundiales tiene México en la actualidad?

El pugilismo profesional de la nación azteca atraviesa un momento de consolidación internacional al sumar seis monarcas mundiales en diferentes categorías de peso.

La consecución de la faja de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo por parte de William “Camarón” Zepeda en Las Vegas ratificó la vigencia de los campeones mexicanos dentro del circuito rentado de las organizaciones sancionadoras.

EL NUEVO CAMPEÓN ?? ?



William Zepeda just became a world champion for the first time in his career ? pic.twitter.com/3rSloW0QB0 — Ring Magazine (@ringmagazine) August 2, 2026

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

La tradición pugilística del país se sustenta en una historia de coronaciones constantes en escenarios de alta exigencia comercial.

Este grupo de atletas mantiene la representación tricolor en las clasificaciones oficiales de la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, ratificando el arrastre de los campeones mexicanos en las carteleras de mayor perfil de la temporada.

Este listado actual tiene varios nombres: José “Chapulín” Salas, Christian Medina, Rafael “Divino” Espinoza, William “Camarón” Zepeda, Jaime Munguía y Emanuel “Vaquero” Navarrete.

Los monarcas actuales de la división de peso gallo a superligero

Dentro de la categoría de las 118 libras, el territorio azteca registra un dominio compartido en los organismos rectores. José “Chapulín” Salas ostenta la corona de peso gallo de la FIB tras mantener un registro invicto (17-0; 11 KOs), en sus presentaciones internacionales.

Mientras que Christian “Chispa” Medina posee la faja del peso gallo de la OMB tras imponerse en los cuadros eliminatorios de la organización. El jalisciense tiene foja de 27-4, con 19 triunfos por la vía rápida.

??México reina en las 118 lbs, 2 de los 4 campeones del mundo son mexicanos: Chispa Medina y Chapulín Salas, ambos de @bxstrs ??



?IBF| ?? José ‘Chapulín’ Salas

?WBA| ?? Jesse ‘Bam’ Rodriguez

?WBC| ?? Takuma Inoue

?WBO| ?? Christian ‘Chispa’ Medina @WorldBoxingOrg? pic.twitter.com/spYKY9GFm1 — Bxstrs Promotions (@bxstrs) June 29, 2026

En la categoría de peso pluma, Rafael “Divino” Espinoza preserva el campeonato mundial de la OMB tras coronarse ante Robeisy Ramírez y defender con éxito su posición en los cuadriláteros norteamericanos en par de ocasiones.

Por su parte, en la división de peso ligero, William “Camarón” Zepeda capturó el cinturón del CMB tras vencer por decisión unánime a Lamont Roach Jr., fijando su registro profesional en 33 victorias con 27 definiciones por la vía rápida y una sola derrota en su historial.

Asimismo, Emanuel “Vaquero” Navarrete ratifica la vigencia de los campeones mexicanos al sostener las fajas unificadas de peso superligero por la OMB y la FIB. Navarrete ha construido su legado mediante coronaciones en cuatro categorías de peso distintas, consolidándose como uno de los referentes activos de mayor volumen de golpeo en los encordados internacionales.

Grande Vaquero, Campeón Unificado @worldboxingorg & @ibfusbaboxing 130 lbs ???



En una batalla entre campeones mexicanos que cumplió con todas las expectativas en Arizona, @EmanuelNarrete vence a Eduardo‘ Sugar’ Núñez por Nocaut Técnico al inicio del round 11 , cuando el médico? pic.twitter.com/vU49kh93Xu — Bxstrs Promotions (@bxstrs) March 1, 2026

El panorama en las divisiones superiores y el trono supermediano

La división de peso supermediano cuenta con la presencia de Jaime Munguía como titular de la faja de la Asociación Mundial de Boxeo. El pugilista originario de Tijuana se adueñó de la corona tras superar al “Toro” Reséndiz en el mes de mayo, estableciendo un registro profesional que supera las 44 victorias en el terreno rentado tras haber transitado previamente por la categoría superwélter.

El Campeón mexicano ??



Jaime Munguía ya en el vestidor, celebrando con el cinturón en mano tras una noche inolvidable ??



Entre emoción y orgullo, el mexicano disfruta el momento junto a su equipo después de conquistar el título mundial ??#SábadoAzteca #BoxAzteca pic.twitter.com/mOAm0wJ9vm — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 3, 2026

La representación de México en los cuadriláteros ha sido objeto de análisis por parte de referentes históricos de la disciplina. Incluso recientemente se desató un debate por los peleadores mexicoamericanos que representan a la nación azteca.

El estatus del pugilismo de la nación norteamericana en las 168 libras podría sumar una nueva coronación en el cierre del calendario competitivo.

El experimentado peleador tapatío Saúl “Canelo” Álvarez buscará incorporarse nuevamente a la lista de monarcas el próximo 31 de octubre en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, escenario donde desafiará al francés Christian Mbilli por la corona de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Sigue leyendo: