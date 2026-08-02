Oleksandr Usyk ya prepara su último baile en el boxeo

El entorno del pugilista Oleksandr Usyk se encuentra evaluando las alternativas disponibles para organizar su último compromiso profesional en el cuadrilátero, situando al estadounidense Deontay Wilder como la opción principal para encabezar la cartelera de despedida.

De acuerdo con las declaraciones vertidas por el director de su equipo de trabajo, Sergey Lapin, las conversaciones con los promotores internacionales continúan activas para concretar las condiciones del evento.

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En una entrevista concedida a la plataforma informativa Pari Match, el dirigente explicó que el combate frente a Wilder representa la alternativa con mayor viabilidad comercial y deportiva para el atleta ucraniano.

Oleksandr Usyk is eyeing a fight against Deontay Wilder or former UFC heavyweight champion Jon Jones later this year in the United States, Usyk’s advisor Sergey Lapin tells The Ring’s @MikeCoppinger. pic.twitter.com/hMeoGFq5eV — InsideRingShow (@InsideRingShow) June 29, 2026

Deontay Wilder en el horizonte para el cierre de carrera

El análisis del cuerpo técnico del campeón considera que medir fuerzas ante el noqueador norteamericano constituye el cierre idóneo para su ciclo en el boxeo de paga. Durante la conversación con Pari Match, el directivo del campamento argumentó que las negociaciones se mantienen en desarrollo para definir los términos del choque.

“Usyk vs. Wilder es definitivamente una de las opciones más ruidosas y realistas en este momento“, afirmó Lapin al analizar el listado de oponentes disponibles para la última función. En el mismo espacio de conversación con el medio citado, el directivo detalló las gestiones administrativas realizadas hasta la fecha: “Hemos tenido conversaciones con Zuffa, pero aún no hay acuerdo. La estructura final y los números deben tener sentido”.

Las condiciones contractuales con Zuffa Boxing

La posibilidad de pactar el enfrentamiento cuenta con el interés de la promotora Zuffa Boxing para validar sus proyectos en la categoría de peso completo. Sin embargo, la representación del boxeador sostiene que cualquier pacto formal requerirá de un esquema económico y de distribución que se ajuste a las aspiraciones de su atleta.

“Desde el lado de Zuffa, Oleksandr Usyk traería legitimidad inmediata a su título de peso pesado y a todo el proyecto de boxeo”, pormenorizó Lapin a la fuente informativa Pari Match. Al evaluar el impacto del choque en la carrera del deportista de 39 años, el directivo concluyó en el mismo medio: “Desde nuestro lado, tiene que ser mucho más grande que simplemente ayudar a establecer un nuevo cinturón. Tiene que ser el rival adecuado, la plataforma adecuada y el paquete financiero adecuado para el capítulo final de Oleksandr”.

El recorrido hacia la renuncia de los campeonatos

La planificación de este compromiso de despedida sucede a la decisión tomada por Oleksandr Usyk durante el mes de junio, cuando optó por dejar vacantes las fajas del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Esta determinación permitió que los clasificados del ranking disputaran las coronas de la categoría, manteniendo al atleta enfocado únicamente en la organización de su combate final.

El historial profesional del deportista incluye la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, además de haber logrado la condición de campeón indiscutido en la división de peso crucero y posteriormente en la categoría de peso pesado. Dentro del peso completo, el pugilista consolidó un registro invicto de 25 victorias con triunfos sobre figuras de la división como Anthony Joshua, Tyson Fury y Daniel Dubois.

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