Mexicanos en California podrán tramitar pasaportes en consulado móvil: fecha, sede y requisitos

Los mexicanos en California, especialmente quienes residen al sur del estado, tienen toda la semana para tramitar su pasaporte sin la necesidad de acudir hasta la sede permanente del consulado de México.

La unidad móvil del Consulado de México en San Bernardino estará en Hemet, del martes 13 al sábado 17 de octubre, con atención para quienes hayan reservado una cita.

La jornada permitirá gestionar pasaportes mexicanos y matrículas consulares, dos documentos importantes para todos los mexicanos que viven en Estados Unidos.

De acuerdo con el calendario oficial, la atención se realizará entre las 9:00 am y las 2:30 pm (PT). Sin embargo, los interesados deben tener en cuenta que no basta con presentarse en el lugar: el consulado exige una cita previa y no permite el ingreso de acompañantes durante la atención.

Lee también: “Rocky”, la calabaza gigante de 2,389 libras que ganó uno de los concursos más famosos de California

¿Cómo solicitar una cita para tramitar el pasaporte mexicano?

Los mexicanos interesados pueden solicitar una cita mediante los canales habilitados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Una opción es llamar o enviar un mensaje de WhatsApp al número +1 (424) 309-0009. La otra consiste en ingresar al portal oficial de citas consulares y seguir las instrucciones para reservar el servicio correspondiente.

La cita debe solicitarse individualmente para cada persona que necesite realizar un trámite. Asimismo, debes saber que el proceso de reservación es gratuito, pero el documento tiene una tarifa consular que depende de su vigencia y de las condiciones aplicables al solicitante.

Los precios publicados por las oficinas consulares mexicanas son los siguientes:

Un año: : $44 (únicamente para menores de tres años y casos autorizados)

Tres años: $101

Seis años: $137

Diez años: $209 (únicamente para mayores de 18 años)

¿Qué documentos se necesitan?

Los requisitos cambian según se trate de una primera expedición, una renovación o una solicitud para un menor de edad. El consulado recomienda revisar la lista correspondiente antes de acudir a la cita.

Para solicitar el pasaporte por primera vez, los adultos deben presentarse personalmente y acreditar su nacionalidad mexicana mediante el original de alguno de estos documentos:

Acta de nacimiento mexicana

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización

También deben presentar una identificación oficial vigente con fotografía, cuyos datos coincidan con los documentos que acreditan la nacionalidad. Entre las identificaciones aceptadas figuran la credencial para votar, la matrícula consular de alta seguridad, determinadas licencias de conducir y otros documentos oficiales reconocidos por el consulado.

Para renovar el pasaporte, generalmente se debe presentar el documento anterior y cubrir la tarifa correspondiente. Si el pasaporte fue expedido en México, el consulado indica que también debe llevarse el acta de nacimiento original. Y para documentos emitidos antes de 2012, se exige igualmente el acta original.

En caso de robo o extravío del pasaporte, el solicitante debe presentar el reporte correspondiente ante la Policía y cumplir con los requisitos establecidos para una primera expedición.

Te puede interesar:

· SUN Bucks en California: la fecha límite para gastar tus $120 de la tarjeta alimentaria

· Cierran montaña rusa de Six Flags en California por su historial de accidentes y muertes

· Cuidado con este tipo de estafa en California al alquilar una vivienda: te desalojan en días