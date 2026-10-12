“Rocky”, la calabaza gigante de 2,389 libras que ganó uno de los concursos más famosos de California

Una calabaza de 2,389 libras (1,083 kilos) se convirtió este lunes en la ganadora del 53º Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off, el tradicional concurso que cada octubre reúne en Half Moon Bay, California, a algunos de los principales cultivadores de calabazas gigantes de Estados Unidos.

El ejemplar, bautizado “Rocky”, fue cultivado por Travis Gienger, un profesor de horticultura de Anoka, Minnesota. Para participar, Gienger llevó la enorme calabaza en un viaje de más de 2,000 millas hasta la costa de California.

No era la primera vez que llegaba como favorito. Con este resultado consiguió su quinto título en Half Moon Bay y recibió un premio de $21,501, calculado a razón de $9 por libra.

Varias personas preparan una calabaza para el concurso mundial de pesaje de calabazas de Safeway, el lunes 12 de octubre de 2026, en Half Moon Bay, California. Crédito: AP

Una calabaza que necesitó una grúa para subir a la balanza

El pesaje se realizó en los terrenos de IDES, en 735 Main Street, Half Moon Bay, donde las calabazas son trasladadas mediante montacargas hasta una balanza digital con capacidad para cinco toneladas.

Rocky marcó exactamente 2,389 libras. Su tamaño llamó la atención incluso en un concurso acostumbrado a recibir ejemplares enormes. Las imágenes de la jornada muestran calabazas trasladadas en camionetas y manipuladas con maquinaria pesada antes de llegar a la balanza oficial.

Gienger cultiva este tipo de calabazas en su propiedad de Minnesota y ya es una de las figuras habituales de la competencia.

Recorrió más de 2,000 millas para competir en California

El viaje también forma parte de la historia. Gienger trasladó su calabaza desde Minnesota hasta Half Moon Bay, una travesía de más de 35 horas por carretera, según AP. El enorme fruto viajó protegido en una camioneta para evitar daños que pudieran dejarlo fuera de competencia.

Las reglas son estrictas: las calabazas deben estar sanas, no pueden presentar podredumbre, agujeros ni grietas que lleguen hasta la cavidad interior, y cada cultivador puede presentar un solo ejemplar.

Miles, de 6 años, pasa en coche junto a una calabaza gigante que participará en el concurso Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off, el lunes 12 de octubre de 2026, en Half Moon Bay, California.

El récord mundial quedó lejos

Aunque Rocky ganó en California, este año había expectativa por la posibilidad de romper el récord mundial. Eso no ocurrió. Pocos días antes, en Rhode Island, el productor Ron Wallace había presentado una calabaza de 3,156 libras, cuyo peso está siendo analizado para una eventual homologación como récord mundial Guinness.

El récord anterior había quedado en 2,857 libras, registrado apenas una semana antes por Ian Paton en Inglaterra. La diferencia muestra hasta qué punto cambió el cultivo competitivo de calabazas gigantes en los últimos años.

El premio podía llegar a $30,000

El concurso de Half Moon Bay entrega $9 por cada libra de la calabaza ganadora. Además, los organizadores ofrecían este año un premio total de $30,000 si algún participante conseguía establecer un nuevo récord mundial.

Miles de kilos de calabazas se estrellan contra el suelo tras ser soltadas de una carretilla elevadora durante el festival anual de la cosecha, el domingo 11 de octubre de 2026, en Stillwater, Minnesota. Crédito: AP

Como Rocky pesó 2,389 libras y no alcanzó el récord, Gienger terminó llevándose $21,501.

La calabaza ganadora permanecerá en Half Moon Bay y será exhibida durante el Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival, que se celebrará el 17 y 18 de octubre.

El festival es uno de los eventos de otoño más conocidos de la costa de California e incluye desfile, concursos de disfraces, música, actividades familiares y, naturalmente, calabazas de todos los tamaños.

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