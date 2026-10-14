Murió un excampeón mundial de boxeo: se desplomó a los 59 años en un bingo

El boxeo latinoamericano está de luto. Jorge Fernando “Roña” Castro, uno de los peleadores más emblemáticos de Argentina y excampeón mundial de peso mediano, murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años, después de sufrir una descompensación en un bingo de la localidad de Morón, en la provincia de Buenos Aires.

Según información policial publicada por medios argentinos, Castro se encontraba en el sector de máquinas del establecimiento cuando sufrió el episodio. El personal solicitó asistencia médica, pero los profesionales que acudieron al lugar constataron su muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente qué provocó su fallecimiento. La investigación quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón.

La pelea que convirtió al “Roña” Castro en una leyenda del boxeo

Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, y construyó una extensa carrera profesional que lo llevó a enfrentar a algunas de las grandes figuras de su época.

En agosto de 1994 conquistó el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), al vencer por decisión dividida al estadounidense Reggie Johnson. Sin embargo, su combate más recordado llegó cuatro meses después, el 10 de diciembre de 1994, cuando defendió el campeonato frente al también estadounidense John David Jackson, en Monterrey, México.

Castro estaba siendo superado y parecía encaminado a perder el cinturón. En el noveno asalto, cuando la pelea parecía decidida, logró conectar una izquierda que derribó a Jackson y cambió por completo el desenlace.

La revista especializada The Ring distinguió ese enfrentamiento como la mejor pelea de 1994. El noveno asalto también recibió el reconocimiento de mejor round del año. Aquella remontada consolidó su fama de peleador resistente, capaz de recuperarse incluso en las circunstancias más adversas.

?Murió a los 59 años Jorge “Roña” Castro, el excampeón mundial de boxeo: se descompensó en un bingo de Morón



?De qué murió Jorge “Roña” Castro, el excampeón mundial de boxeo que tenía 59 años



Según el parte policial, Castro se encontraba en la sala de máquinas del? pic.twitter.com/z8e0uJJs3i — Claudio Savoia (@claudiosavoia) October 14, 2026

El accidente que casi le cuesta la vida

La vida de Castro estuvo marcada por otro episodio dramático. En junio de 2005 sufrió un grave accidente automovilístico en Buenos Aires que lo dejó en coma durante 23 días. Contra los pronósticos más difíciles, consiguió recuperarse y regresó al boxeo profesional.

Su última pelea fue en enero de 2007, cuando derrotó al colombiano José Luis Herrera en Mar del Plata.

Después de retirarse, mantuvo su relación con el deporte y desarrolló iniciativas sociales. Durante la pandemia convirtió un gimnasio de Temperley en un comedor comunitario para ayudar a familias necesitadas.

Qué se sabe sobre la causa de muerte de Jorge Castro

Los primeros informes señalan que el exboxeador padecía diabetes, pero no existe una confirmación médica oficial de que esa enfermedad haya provocado su muerte. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del episodio mediante las actuaciones correspondientes.

Castro deja una trayectoria vinculada a algunas de las páginas más recordadas del boxeo argentino, especialmente aquella noche de diciembre de 1994 en México, cuando consiguió una victoria que parecía imposible.

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