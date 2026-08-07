Terence Crawford regresó a entrenar y comenzaron las especulaciones

El excampeón mundial en tres divisiones de forma indiscutida, Terence Crawford, reapareció en las instalaciones de entrenamiento mediante una publicación realizada en sus canales digitales oficiales.

La difusión del material audiovisual en el que efectúa sesiones de preparación física y trabajo de guantes provocó una serie de reacciones entre los seguidores de la disciplina, quienes interpretaron su actividad como una señal de un posible retorno al boxeo rentado tras haber anunciado su retiro formal.

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La publicación en redes sociales y la rutina de gimnasio

A través de su perfil oficial en la red social Instagram, el pugilista compartió un video acompañado por un mensaje que confirmó su retorno a los trabajos en el cuadrilátero. “De vuelta en mi lugar favorito del mundo, el gimnasio”, escribió Terence Crawford en la publicación digital donde se observa el desarrollo de su rutina de acondicionamiento corporal, ejercicios de movilidad sobre el tapiz y trabajo técnico con miembros de su equipo de entrenadores.

En las secuencias difundidas por el atleta, la preparación incluyó ejercicios de sombra, vendaje de manos y combinaciones de golpes dirigidas hacia el peto defensivo de uno de sus compañeros de campamento. La sesión de entrenamiento se desarrolló bajo la supervisión de su cuerpo técnico, registrando desplazamientos laterales y ejecuciones de ataques similares a las metodologías utilizadas durante sus periodos de competencia activa.

Las reacciones del entorno y la postura de Turki Al-Alshikh

El impacto de la publicación avivó los comentarios en torno a la viabilidad de una nueva presentación en el profesionalismo. A pesar de que el propio Terence Crawford ha sostenido en reiteradas entrevistas que se encuentra retirado de forma definitiva de los encordados, personalidades de la industria y aficionados han manifestado el deseo de observarlo nuevamente en carteleras internacionales, sumándose a los constantes llamados para concretar un choque de revancha ante Saúl “Canelo” Álvarez.

La perspectiva sobre su retorno también fue abordada por el titular de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Al-Alshikh. Durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en plataformas digitales, el directivo de la Riyadh Season fue cuestionado sobre el futuro del púgil estadounidense, expresando en sus canales oficiales que mantiene la intuición de que el boxeador volverá a competir en el circuito profesional en el mediano plazo.

El acompañamiento a Lester Martínez y la postura de retiro

El análisis sobre el retorno de Terence Crawford a las actividades físicas registra que su presencia en el centro de entrenamiento coincidió con la preparación que realiza el guatemalteco Lester Martínez, integrante de su mismo equipo de trabajo. Martínez se alista para realizar su debut como campeón mundial interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo el próximo 29 de agosto, escenario que sirvió de contexto para los mensajes previos compartidos entre ambos deportistas.

Semanas antes de la difusión del video, el propio Terence Crawford interactuó en la cuenta oficial de Instagram de Martínez para argumentar las razones de su regreso al acondicionamiento físico.

“Tengo que volver al gimnasio y ponerme en forma si es que quiero volver a subirme al ring contigo, hermano”, pormenorizó el pugilista en la citada plataforma digital al referirse al apoyo prestado a su compañero de establo. Aunque la postura oficial del atleta se mantiene firme respecto a su retiro, las imágenes de sus rutinas continúan generando análisis sobre su futuro en la disciplina de pago.

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