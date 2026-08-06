David Benavídez ya negocia otra pelea tras caerse combate contra Mikaelian

El panorama de la categoría de peso crucero registró una reestructuración imprevista luego de que las negociaciones para el combate de unificación entre el monarca del Consejo Mundial de Boxeo, Noel Mikaelian, y el poseedor de las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, David Benavídez, quedaran interrumpidas.

A pesar de los avances alcanzados entre las partes para realizar el choque en el tramo final del año, la confirmación de un compromiso alternativo para el boxeador armenio obligó a modificar la planificación del peleador de origen mexicano.

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La alteración del escenario competitivo se precipitó tras el anuncio oficial emitido por la promotora Zuffa Boxing, la cual confirmó que Mikaelian subirá al cuadrilátero el próximo 12 de septiembre para enfrentar a Jai Opetaia. Esta programación dejó sin efecto las gestiones previas que realizaba la esquina de David Benavídez para unificar tres de los cuatro cinturones principales de las 200 libras en suelo norteamericano.

“He (Mikalelian) might be considering something from people with good intentions but the road to hell is paved with good intentions.”



“Well, [Mikaelian] has a signed contract with me. I love Noel, and I hope he does the right thing.”



Don King

Article ?https://t.co/oZVzZZ6fla https://t.co/e9pk0nWzJZ — Pugilatus (@pugilatuss) August 4, 2026

El giro inesperado en las negociaciones y la fecha descartada

El colapso de las pláticas bilaterales sorprendió al equipo de trabajo del peleador azteca cuando ya se manejaban calendarios definitivos para la realización de la velada. De acuerdo con información compartida por el periodista Salvador “Chava” Rodríguez para la cadena ESPN KnockOut, el promotor Sampson Lewkowicz reveló que existía un acuerdo verbal cerrado con Don King para pactar el enfrentamiento por los tres títulos mundiales para el 12 de diciembre en el estado de Arizona.

Sin embargo, la posterior confirmación del choque entre Mikaelian y Opetaia modificó los acuerdos previstos, dejando la cartelera de diciembre descartada de forma definitiva. Ante esta situación, la representación de David Benavídez inició de inmediato la búsqueda de oponentes alternativos para garantizar que el pugilista complete su segunda presentación oficial del año dentro de los plazos establecidos por su equipo de entrenadores.

Michal Cieslak surge como la principal alternativa para fin de año

Frente a la imposibilidad de concretar el duelo ante el monarca del CMB, la gerencia de David Benavídez reorientó sus esfuerzos hacia las clasificaciones del mismo organismo. Según un reporte publicado por el periodista Abraham González a través de su cuenta en la red social X para el espacio especializado FightsATW, la esquina del peleador unificado se encuentra en conversaciones para programar un choque directo contra el polaco Michal Cieslak.

El pugilista europeo ostenta actualmente la condición de campeón mundial interino de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo, lo que representa una alternativa de alto perfil técnico para la división. Las fuentes consultadas por el comunicador señalan que el enfrentamiento entre David Benavídez y Cieslak se proyecta para llevarse a cabo entre los meses de noviembre y diciembre, a la espera de formalizar las cláusulas contractuales y definir la ciudad anfitriona.

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