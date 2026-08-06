Pitbull Cruz se une al Team Canelo y ya tiene rival para septiembre

El pugilista mexicano Isaac “Pitbull” Cruz oficializó su incorporación al equipo de trabajo encabezado por Eddy Reynoso, iniciando una nueva etapa profesional de cara a su próximo compromiso sobre el cuadrilátero.

La promotora Premier Boxing Champions confirmó mediante un comunicado oficial que el atleta capitalino realizará la segunda defensa de su campeonato mundial interino el próximo 19 de septiembre, enfrentando al puertorriqueño Néstor Bravo en una edición más de la rivalidad deportiva entre México y Puerto Rico.

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La nueva etapa técnica y las declaraciones del protagonista

Esta nueva etapa técnica para Pitbull Cruz se concreta tras varias semanas de especulaciones respecto a la conclusión de la relación laboral con su padre y entrenador, Isaac Cruz Sr. Durante el anuncio del evento difundido por la empresa promotora PBC, el peleador azteca manifestó su motivación por retornar a la actividad estelar y revalidar su posicionamiento en las clasificaciones internacionales de la disciplina.

“Estoy extremadamente motivado para regresar al ring el 19 de septiembre”, declaró Pitbull Cruz en el boletín informativo emitido por Premier Boxing Champions, añadiendo respecto al desafío que representa su oponente en turno: “Sé que Bravo está hambriento de gloria y espera dar la sorpresa, pero yo también tengo un objetivo muy claro: seguir demostrando que pertenezco a la élite del boxeo mundial”.

El reto ante Néstor Bravo y la perspectiva boricua

El rival en turno registra una marca profesional de 24 victorias, una derrota y 17 definiciones por la vía rápida, destacando su reciente triunfo por nocaut ante el mexicano Pedro Campa durante el pasado mes de enero. Por su parte, el contendiente caribeño evaluó la agresividad sobre el ensogado de Pitbull Cruz, mostrando confianza en sus herramientas técnicas para aspirar al cinturón del organismo de boxeo.

“El 19 de septiembre será un enfrentamiento clásico entre Puerto Rico y México”, afirmó Néstor Bravo en las declaraciones compartidas por la promotora PBC tras la confirmación de la velada. “Me enfrento a un rival duro y agresivo que avanza y le gusta fajarse. Sin embargo, yo poseo todas las habilidades y la versatilidad necesarias para ganar como sea… Nos estamos preparando de la manera correcta, y la noche de la pelea, Puerto Rico tendrá un nuevo campeón”, concluyó el retador boricua.

El panorama en la división rumbo al inicio de 2027

El retorno del peleador mexicano ocurrirá semanas antes de que el monarca absoluto Dalton Smith exponga el título de la categoría frente al retador obligatorio Alberto Puello, choque programado para el 24 de octubre en la ciudad de Sheffield, Inglaterra. De obtener un resultado favorable en septiembre, la esquina de Pitbull Cruz observará de cerca el desenlace del duelo en suelo británico para gestionar un enfrentamiento unificatorio durante el primer trimestre de 2027.

De esta manera, la división de peso superligero reordena su calendario de competencias de fin de año mientras la afición aguarda el debut formal de la alianza entre el peleador capitalino y el cuerpo técnico del Canelo Team. El cumplimiento del límite en la báscula y el desarrollo de los campamentos de preparación definirán si el púgil logra consolidar la ruta hacia un único campeón en la categoría.

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