Canelo Álvarez sigue pensando en su derrota contra Crawford: “no estaba mentalmente preparado”

A casi un año de haber cedido el campeonato indiscutido de la división supermediana, el pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez continúa evaluando los factores que condicionaron su desempeño en la velada frente a Terence Crawford.

Tras haber señalado inicialmente aspectos físicos y de movilidad en el cuadrilátero, el deportista de Jalisco compartió una nueva perspectiva sobre el estado anímico con el que afrontó uno de los compromisos de mayor perfil en su carrera profesional.

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Las reflexiones del exmonarca indiscutido abordan la importancia de mantener la concentración en los aspectos técnicos fundamentales durante los campamentos de entrenamiento.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión norteamericana CBS, el boxeador repasó la asimilación del resultado adverso y la necesidad de acoplar la preparación física con el enfoque mental antes de subir al ensogado.

La autocrítica técnica y la preparación mental

Durante su conversación con el medio estadounidense CBS, el atleta mexicano fue enfático al señalar que la ejecución disciplinada en el gimnasio no siempre garantiza el resultado previsto sobre el tapiz cuando existen distracciones en el entorno del deportista. Para el peleador azteca, la derrota ante el estadounidense sirvió como un recordatorio sobre la fragilidad de los planes tácticos en el alto rendimiento.

“No puedes cambiar nada ni controlar los resultados”, declaró Canelo Álvarez al analizar el desarrollo de la contienda disputada en Las Vegas. “Aunque hagas todo bien, las cosas no salen como quieres… Aprendí que a veces olvidamos lo básico. Olvidé lo básico en esa pelea. Sucede. No lo sabes. Crees que estás haciendo todo bien”, reconoció el excampeón de las 168 libras.

Canelo Álvarez reflects on his career and future in boxing as he prepares to return to the ring https://t.co/SIWF9X1gWL — CBS Mornings (@CBSMornings) August 3, 2026

En el mismo diálogo con la fuente televisiva, el púgil tapatío profundizó en la causa principal que, a su juicio, mermó su capacidad de respuesta durante los doce asaltos reglamentarios del pleito. “Mentalmente no estaba preparado. Hice todo correctamente en el gimnasio y en el campamento de entrenamiento. Si quiero seguir peleando, necesito estar ahí mental y físicamente. Porque siempre entreno al 100% y soy muy disciplinado”, pormenorizó Canelo Álvarez.

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