Teófimo López arremete contra Davis tras rechazar la jugosa bolsa para pelear ante Haney

El panorama de la división de peso wélter sumó una nueva controversia tras la renuncia de Keyshawn Davis a disputar el campeonato mundial de la Organización Mundial de Boxeo ante Devin Haney.

Ante esta situación, Teófimo López opinó abiertamente sobre la postura del peleador estadounidense, quien declinó una bolsa garantizada millonaria tras la subasta oficial realizada por la entidad sancionadora.

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La reacción del exmonarca se produjo luego de que Davis decidiera no firmar el contrato para el combate mandatorio, a pesar de que el proceso de licitación había fijado cifras récord para su trayectoria profesional.

Para Teófimo López, la exigencia de montos económicos superiores requiere de una justificación previa sobre el cuadrilátero antes de rechazar compromisos de alto perfil dentro del boxeo rentado.

Los antecedentes de la subasta y las cifras rechazadas

Durante la subasta organizada por el organismo rector, la empresa Top Rank aseguró los derechos de la cartelera mediante una propuesta de 8.55 millones de dólares, superando la oferta de 2.35 millones de dólares presentada por Takeover Promotions, firma vinculada a Teófimo López. Conforme al reparto reglamentario del 75-25 para peleas obligatorias, el aspirante tenía garantizado un ingreso cercano a los 2.14 millones de dólares.

De acuerdo con un reporte publicado por el periodista Mike Coppinger en la revista especializada The Ring, el entorno de Davis había rechazado previamente una propuesta directa de 3 millones de dólares al pretender una bolsa neta de 5 millones.

Al ser consultado por los medios de comunicación en el Virgin Hotels de Las Vegas, Teófimo López cuestionó las pretensiones de su colega señalando: “No soy Keyshawn Davis. No soy su equipo legal. Cualquiera que sea la razón válida que tuvieran, tal vez porque quería más dinero. Pero creo que hay que demostrar que uno se ha ganado ese dinero”.

El análisis sobre el impacto en la reputación deportiva

La decisión de marginarse de la contienda una vez concluido el proceso de licitación pública genera cuestionamientos sobre la planificación administrativa del retador. En una conversación concedida al canal especializado FightHype, Teófimo López profundizó en los efectos que este tipo de resoluciones provocan en la percepción del público y de los organismos rectores.

“Eso fue raro. Me pareció una locura. Esto no le deja en buen lugar”, argumentó Teófimo López ante las cámaras del medio citado, agregando sobre las complicaciones del proceso de negociación: “Tal vez tengan otro acuerdo en otro lugar. Tal vez sea por eso. Creo que estaba pidiendo demasiado dinero. Pero hay que demostrarlo… Una vez que llega la subasta de la bolsa, si te retiras, es una jugada sucia. Básicamente, dejas que quien quiera pujar se quede con la pelea, así que básicamente estás diciendo ‘sí’, y entonces sucede eso”.

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