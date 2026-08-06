Canelo Álvarez tiene un plan para colgar los guantes: “mi cuerpo me va a decir cuándo retirarme”

El ciclo profesional del pugilismo contempla momentos de evaluación para sus principales exponentes tras años de exigencia sobre la lona. En este escenario, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez abordó la etapa final de su carrera en los encordados, confirmando que el margen de tiempo para su retiro definitivo de la actividad profesional se encuentra próximo a concretarse.

A pesar de las intenciones de los organizadores internacionales por prolongar su permanencia en el circuito mediante la propuesta de múltiples combates, la postura de la esquina tapatía se mantiene firme respecto a los límites físicos y las metas personales que el atleta proyecta administrar fuera de la disciplina de combate.

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.@Canelo has reached the pinnacle of boxing, fighting his way from a small town in Mexico to the top of the sport over more than two decades.



In an exclusive interview, the first undisputed super middleweight champion told @nateburleson about his work ethic, his loss last year? pic.twitter.com/XeHomkEUn5 — CBS Mornings (@CBSMornings) July 31, 2026

Las señales del cuerpo y las metas fuera del cuadrilátero

La decisión de fijar la fecha para colgar los guantes responderá de forma directa a la respuesta física que registre el atleta durante las sesiones de preparación en el gimnasio. En una entrevista concedida a la cadena de televisión norteamericana CBS, Canelo Álvarez explicó que la acumulación de castigo o la falta de reacción durante los campamentos serán los indicadores definitivos para dar por concluida su trayectoria.

“No me queda mucho”, declaró Canelo Álvarez en su conversación al analizar su continuidad en el plano rentado, añadiendo sobre sus planes fuera del deporte: “Tengo otras cosas que quiero lograr fuera del boxeo”.

?? Canelo Alvarez opened up on a potential rematch vs. Terence Crawford:



“As a fighter, we always want revenge.



“Yeah, [I believe I can beat him]. I always believe in what I can do. If you look back, I always do good in my rematches and I know what is wrong, what I did? pic.twitter.com/qABLQqi7hh — Dictate Boxing (@dictateboxing) August 6, 2026

En el mismo espacio televisivo, el atleta tapatío pormenorizó la metodología con la que evaluará su rendimiento antes de aceptar nuevas funciones internacionales. “Mi cuerpo me va a decir cuándo retirarme. Cuando esté en el gimnasio, si recibo muchos golpes y mi cuerpo ya no responde de la misma manera, entonces lo sabré. No voy a pelear si entreno de esa forma… Durante el campamento de entrenamiento puedes verlo y sentirlo todo. Sientes cómo responde tu cuerpo, o si ya no responde”, argumentó el pugilista de Jalisco, México.

Evolución técnica y adaptación a los métodos modernos

La gestión de la carrera del peleador de Jalisco ha requerido una reestructuración en las metodologías de entrenamiento con el objetivo de reducir el desgaste articular acumulado tras dos décadas de actividad. El uso de herramientas científicas aplicadas al alto rendimiento ha permitido modificar los esquemas tradicionales de preparación física sin restar capacidad de respuesta sobre el tapiz.

Respecto a este proceso de transición hacia rutinas menos invasivas para la estructura física, Canelo Álvarez detalló a la señal de CBS las diferencias respecto a sus primeros años en la disciplina. “Antes entrenaba de una manera más rudimentaria. Crecí con ese tipo de entrenamiento. Ahora la ciencia ha cambiado y me estoy adaptando a ella. Es una forma más inteligente de entrenar. Antes corríamos muchísimo y, en algún momento, el cuerpo termina cansándose. Pero ahora me estoy adaptando a los métodos modernos”, sostuvo el deportista.

El retorno en Arabia Saudita ante Christian Mbilli

La planificación inmediata de la esquina mexicana se enfoca en completar el campamento de preparación para el compromiso fijado para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. En dicha velada, el retador azteca buscará adjudicarse el título de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo frente al actual poseedor de la faja verde y oro, el francés Christian Mbilli.

El enfrentamiento estaba agendado inicialmente para celebrarse a mediados de septiembre; sin embargo, el propio deportista solicitó la modificación de la fecha a los coordinadores de la Riyadh Season para atender asuntos de índole personal antes de iniciar las concentraciones de alta exigencia. Esta presentación marcará la reaparición oficial de Canelo Álvarez en el cuadrilátero tras más de un año de inactividad, situándose su último antecedente el 13 de septiembre de 2025, fecha en la que cedió sus campeonatos de las 168 libras ante Terence Crawford en Las Vegas.

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