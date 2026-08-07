Ryan García valora el poder de golpe de Benn

El pugilista norteamericano Ryan García se alista para realizar la primera defensa de su campeonato mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

En la antesala del enfrentamiento programado contra el británico Conor Benn, el atleta compartió sus observaciones sobre la capacidad física y el nivel técnico que atribuye a su contrincante para el duelo estelar de septiembre.

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Las calificaciones tácticas sobre Conor Benn

Durante un diálogo concedido a la cadena especializada DAZN Boxing, Ryan García desglosó el desempeño de su adversario otorgando puntuaciones numéricas a cada uno de sus recursos sobre el ensogado.

Al ser cuestionado sobre la potencia del peleador europeo, el monarca le asignó una calificación de cinco sobre diez, mientras que evaluó su velocidad con un seis, su defensa con un tres, su juego de piernas con un dos y su técnica general de boxeo con un uno.

“Un cinco”, declaró el púgil al calificar el poder de puños de su oponente, complementando su análisis con puntuaciones bajas para el resto de las facetas de combate del retador británico. Esta postura refleja la seguridad de la esquina campeona ante las herramientas que presentará el aspirante al cinturón verde y oro en el cuadrilátero.

El contexto del campeonato y la trayectoria reciente

El recorrido de Ryan García hacia este compromiso registró la obtención del cinturón del organismo en el mes de febrero tras superar por la vía de las tarjetas al estadounidense Mario Barrios. Esta victoria ocurrió doce meses después de su intento no concretado por adueñarse de la corona de la categoría ante Rolando Romero durante la función celebrada en Times Square, Nueva York.

Por su parte, la designación de Benn como aspirante reglamentario genera análisis entre los especialistas debido a que el pugilista de 29 años no ha competido dentro del límite de las 147 libras en sus últimas cinco presentaciones, registro que se remonta al mes de abril de 2022. Asimismo, el competidor británico viene de superar por decisión a Regis Prograis en una actuación donde enfrentó complicaciones con el corte de peso y sin registrar victorias por la vía del nocaut en sus compromisos recientes.

Las métricas de combate y la cartelera en Las Vegas

Las estadísticas recientes de ambos competidores han llevado a que diversos analistas y seguidores de la disciplina proyecten una jornada favorable para la esquina defensora. El desempeño mostrado por el británico en las divisiones superiores no ha mostrado el impacto contundente de etapas anteriores, un factor que incide en las apreciaciones previas a la ceremonia de pesaje oficial.

Finalmente, la función estelar encabezada por Ryan García se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre en las instalaciones del T-Mobile Arena en Las Vegas, bajo el formato de pago por evento transmitido a nivel internacional por la plataforma DAZN. El programa de la jornada contempla además un enfrentamiento coestelar entre Jai Opetaia y el monarca de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo, Noel Mikaelian, a la espera de las confirmaciones reglamentarias previas a la velada.

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