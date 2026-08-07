Camarón Zepeda reconoce los retos que le esperan tras coronarse

La obtención del campeonato mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo representa el inicio de una etapa de mayor exigencia para el pugilismo mexicano. Tras haber logrado la coronación en la división de las 135 libras, el pugilista mexicano Camarón Zepeda analizó la responsabilidad de administrar su posición como monarca del organismo rector frente a los contendientes que buscan una oportunidad titular en el corto plazo.

El atleta originario de San Mateo Atenco detalló que la fase defensiva requiere de una preparación física de mayor volumen, considerando que el interés de los retadores se incrementa al haber un cinturón absoluto en juego.

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La dirección del campamento contempla mantener el ritmo de trabajo en el gimnasio para responder a los mandatos que dictaminen las autoridades de la entidad reguladora.

¡Habló el ‘Diamante’! ?



‘Camarón’ Zepeda supo anular el estilo de Lamont Roach, pues el mexicano supo caminar el ring con pasos laterales y mantuvo su distancia con gran volumen de golpes ?#ARasparLaLona #BoxAzteca pic.twitter.com/bst57PaHd1 — Box Azteca (@BoxAzteca7) August 5, 2026

La complejidad de mantenerse en la cima de las 135 libras

El análisis sobre el estatus actual de la división refleja que conquistar un cetro mundial constituye únicamente el primer paso de un trayecto de consolidación. En una conversación concedida a los medios de comunicación acreditados, el propio Camarón Zepeda enfatizó que el nivel de exigencia técnica aumentará ante las aspiraciones de la nueva generación de peleadores de la categoría.

“Ahorita no viene lo duro sino lo tupido”, declaró el peleador mexiquense al evaluar el panorama que afrontará en sus siguientes presentaciones sobre el ensogado. “Ya logramos el campeonato, pero ahora hay mucha gente, muchos boxeadores que quieren quitármelo, ahora hay que trabajar más porque vienen también con el coraje con el que yo llegué por el título”, pormenorizó el atleta respecto a la mentalidad con la que enfrentará sus campamentos de entrenamiento.

El panorama competitivo de la categoría y posibles oponentes

El movimiento constante en las clasificaciones internacionales de peso ligero ofrece diversos escenarios para la primera exposición de la corona verde y oro. La división registra la presencia de Abdullah Mason como titular de la Organización Mundial de Boxeo y de Jadier Herrera como monarca interino del Consejo Mundial de Boxeo, este último situándose como la alternativa reglamentaria directa para el atleta azteca.

Siguiente rival de ‘Camarón’ Zepeda debe ser Jadier Herrera: WBC



William, flamante campeón Ligero WBC, debe estrenar el cetro vs el monarca interino, Jadier Herrera. Tremendo duelo en las 135 libras, probablemente para cerrar el 2026 o a inicios del siguiente año. pic.twitter.com/vSiGDi185U — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) August 6, 2026

Por otra parte, la posición de Camarón Zepeda se mantiene en la mira de enfrentamientos de alto perfil comercial en el mercado norteamericano, incluyendo opciones de revancha ante Shakur Stevenson o potenciales cruces frente a figuras nacionales como Isaac “Pitbull” Cruz o Emanuel “Vaquero” Navarrete en caso de que este último decida incursionar en las 135 libras.

“La división se sigue moviendo, de repente se mueve y sale otro, pero nosotros estamos concentrados”, agregó el púgil azteca en sus declaraciones ante la prensa especializada al abordar las variantes del escalafón. “Ahorita estamos como campeones del mundo y ahora sí, a cuidarse de los que quieren quitarme lo que tanto he trabajado, porque así como yo luché por este sueño, sé que vienen más chavos luchando por este sueño”, acotó el deportista.

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