Conor Benn afirma que cambiará de categoría tras su combate contra Ryan García

El boxeador británico Conor Benn confirmó que su próximo enfrentamiento ante el estadounidense Ryan García, programado para el 12 de septiembre en las instalaciones del T-Mobile Arena de Las Vegas, representará su última presentación en la categoría de peso wélter.

El aspirante al cinturón del Consejo Mundial de Boxeo explicó que el proceso de deshidratación para marcar las 147 libras resulta de alta exigencia para su estructura corporal, por lo que una vez concluido el compromiso en territorio norteamericano dará el salto hacia divisiones superiores.

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El desgaste físico y la exigencia del peso wélter

Durante una entrevista concedida a la revista especializada The Ring, Conor Benn detalló las complicaciones metabólicas que afronta durante el campamento de entrenamiento para cumplir con la báscula en el límite de la categoría. El deportista británico argumentó que el margen de peso que debe reducir en esta etapa de su carrera profesional requiere de un esfuerzo extremo que no planea repetir en sus siguientes campamentos.

“Es duro, es brutal”, declaró Conor Benn en la conversación al evaluar el proceso de preparación física, agregando de forma categórica sobre su futuro en la división: “Esta es mi última pelea en las 147 libras y cuando gane el título mundial, seguiré adelante”. En el mismo diálogo con la fuente citada, el pugilista recordó las variaciones de tonelaje que experimentó en sus compromisos más recientes en el cuadrilátero: “Para mí, no he dado el peso de 147 durante cuatro años, así que es un desafío, no me malinterpreten, es realmente difícil. Solo piensa: subí a 183 libras para las peleas con Eubank. Así que es difícil lograrlo”.

La trayectoria reciente en divisiones superiores

El historial competitivo de Conor Benn dentro del peso wélter registra su último antecedente en abril de 2022, fecha en la que superó por la vía del nocaut técnico en el segundo asalto al sudafricano Chris van Heerden. Posterior a ese combate y tras una pausa en su carrera, el peleador europeo encaminó su actividad hacia categorías de mayor tonelaje, realizando presentaciones en peso superwélter ante rivales como Rodolfo Orozco en septiembre de 2023 y Peter Dobson cinco meses después.

Asimismo, el competidor británico disputó dos enfrentamientos de alto perfil en la división de peso mediano frente a Chris Eubank Jr. entre los años 2025 y 2026, alternando un resultado adverso en el primer pleito con un triunfo por decisión en el choque de revancha. Como paso previo a su retorno al límite wélter, Conor Benn se midió en el mes de abril de 2026 ante Regis Prograis en un peso pactado de 150 libras, una cifra intermedia que sirvió para iniciar la transición física hacia la contienda titular en Las Vegas.

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