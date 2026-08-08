Ryan García pone en duda el legado de Terence Crawford: “todavía no es una leyenda”

El debate en torno a los nombres que integran la élite histórica del boxeo profesional sumó una nueva perspectiva desde las categorías intermedias. El monarca de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Ryan García, reabrió la controversia sobre la trayectoria de Terence Crawford, argumentando que la decisión del invicto estadounidense de retirarse de la actividad profesional se concretó de manera anticipada antes de medir fuerzas ante las figuras emergentes del circuito internacional.

A pesar del reconocimiento generalizado que posee el peleador de Nebraska tras haber culminado su carrera de forma invicta, la postura de la esquina californiana señala que el cierre de su ciclo dejó enfrentamientos pendientes ante la nueva generación de competidores.

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Para la representación del monarca de las 147 libras, la consolidación de un estatus legendario exige superar a los atletas que dominan el panorama actual de la disciplina.

Los cuestionamientos hacia la jubilación anticipada

Durante una conversación concedida al canal especializado FightHype, Ryan García cuestionó el momento seleccionado por el exmonarca para concluir su etapa en el alto rendimiento. El boxeador californiano sostuvo que le habría agradado compartir el cuadrilátero con el excampeón indiscutido, pero consideró que la decisión de colgar los guantes ocurrió justo cuando la división registraba el ascenso de jóvenes aspirantes al trono.

“Me hubiera encantado pelear con Crawford, pero ya está retirado. Se fue antes de que llegaran los peleadores jóvenes. Sabía que venían los jóvenes leones”, declaró Ryan García al evaluar el cierre de la carrera de su colega. “Nos debía esa pelea, porque todo gran campeón lo hace. Tienes que enfrentar a uno de esos jóvenes hambrientos. Muhammad Ali enfrentó a George Foreman cuando era un animal joven y hambriento. Eso fue lo que lo convirtió en una leyenda”, argumentó el pugilista ante el medio citado.

La diferencia entre un gran campeón y una leyenda

El historial profesional de Crawford registra un récord invicto de 42 victorias con 31 definiciones por la vía rápida, habiendo obtenido el campeonato indiscutido en tres divisiones distintas hasta su última reaparición oficial en diciembre de 2025 tras noquear a Saúl “Canelo” Álvarez. Sin embargo, en la perspectiva de Ryan García, este recorrido ubica al exboxeador en los altares del Salón de la Fama pero no en el escalafón reservado para los mitos de la disciplina.

Al profundizar en las calificaciones sobre la trayectoria de su compatriota, el campeón wélter remarcó las diferencias que establece entre los atletas destacados y las leyendas consolidadas.

“Terence Crawford todavía no es una leyenda. No sé por qué la gente habla como si ya lo fuera. Sí, es uno de los grandes de todos los tiempos. Es un futuro miembro del Salón de la Fama, pero ¿una leyenda? No, ni de cerca”, afirmó el púgil californiano a la fuente informativa. “Nos debía una pelea a mí, a Jaron ‘Boots’ Ennis y a Vergil Ortiz Jr. Todavía tenía mucho por hacer y mucha gente a la que enfrentar. Pero yo estoy aquí para convertirme en una leyenda”, acotó el deportista.

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