Anthony Joshua promete noquear a Tyson Fury

El panorama de la división de peso pesado registra intensos debates tras la reciente reaparición del británico Anthony Joshua en los cuadriláteros internacionales. Luego de superar momentos de inestabilidad durante el asalto inicial para imponerse por la vía del nocaut técnico en la segunda ronda frente al albanés Kristian Prenga, el campamento del excampeón mundial reestructuró su plan de trabajo en el gimnasio de cara a los compromisos de mayor exigencia de la temporada.

La preparación del peleador de Watford cuenta actualmente con la dirección técnica de Sergey Lapin, integrante del equipo de trabajo de Oleksandr Usyk.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

A pesar de los señalamientos de diversos sectores de la prensa especializada que cuestionaron la capacidad de asimilación del pugilista tras haber visitado la lona ante Prenga, la esquina defensora sostiene que el proceso de acondicionamiento físico garantiza un rendimiento óptimo ante cualquier oponente de la categoría máxima.

Respuestas ante los cuestionamientos de la crítica

Las evaluaciones negativas sobre la vigencia del atleta surgieron al tratarse de su primer combate posterior al percance automovilístico sufrido en Nigeria a finales del año anterior. En una entrevista concedida a la plataforma de juegos Lyllo Casino, Sergey Lapin abordó los comentarios de analistas como Chris Mannix, señalando que la prioridad del cuerpo técnico es la estabilidad del competidor. “Anthony Joshua responderá a las dudas con resultados sobre el ensogado, porque nuestra labor consiste en preparar al atleta para obtener victorias y no en engancharnos en discusiones públicas”, argumentó el estratega al medio citado.

Respecto a la decisión de asumir la dirección técnica de la esquina británica, el preparador enfatizó en las declaraciones otorgadas a Lyllo Casino que la determinación corresponde exclusivamente al deportista. La incorporación del grupo de entrenadores busca trasladar los conocimientos adquiridos en combates previos de campeonato mundial para consolidar un esquema táctico eficiente en las siguientes presentaciones del competidor inglés.

El análisis táctico frente a la esquina de Tyson Fury

La proyección de un choque ante Tyson Fury constituye el objetivo principal de las empresas promotoras para el cierre del calendario competitivo. Durante su intervención para la plataforma de Lyllo Casino, Lapin recordó que su equipo de trabajo ya diseñó en dos oportunidades la estrategia para superar a Fury sobre el cuadrilátero, por lo que consideran tener el conocimiento necesario para repetir el resultado favorable con un atleta de diferentes características físicas.

Sigue leyendo: