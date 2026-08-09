Shakur Stevenson pide a Devin Haney que suba de peso para su siguiente pelea

El panorama competitivo en las divisiones wélter y superwélter registra un nuevo intercambio de declaraciones entre los principales referentes del boxeo estadounidense.

Tras la cancelación del combate mandatorio entre Devin Haney y Keyshawn Davis por la retirada de este último, el pugilista Shakur Stevenson sugirió que Haney debe dar el salto a las 154 libras para buscar un choque directo contra el campeón unificado Jaron “Boots” Ennis.

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La búsqueda de rivales para Haney se ha complicado en las semanas recientes. Luego de conquistar la faja de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo en noviembre pasado tras superar por la vía de la decisión unánime a Brian Norman Jr., el púgil norteamericano mantenía en su agenda una defensa obligatoria. Sin embargo, al desestimarse ese compromiso por discrepancias financieras en la firma del contrato, el abanico de alternativas en las 147 libras ha quedado reducido.

La reestructuración de opciones en las 147 libras

La salida de Davis del cuadro de competencias obligó a reordenar las proyecciones de las empresas promotoras. Ante la falta de acuerdos inmediatos con otros atletas de la categoría, el excampeón mundial Shakur Stevenson señaló que la división actual no ofrece combates de alto perfil comercial para el titular de la entidad reguladora.

Para la esquina de Stevenson, la negativa de diversos competidores de concretar firmas contractuales deja a Haney sin alternativas de impacto en su peso actual. Por esta razón, la propuesta de encarar un reto en una división superior surge como la vía lógica para mantener la actividad en las funciones estelares del calendario de competencias.

El desafío directo a la división superwélter

Durante sus declaraciones ante los medios de comunicación especializados, el deportista analizó la falta de adversarios disponibles y cuestionó la reticencia a desafiar a los monarcas de las 154 libras. En su intervención pública, Shakur Stevenson fue directo al evaluar el escenario que afronta su colega en el mercado internacional.

“¿Dijiste que pelearías contra Conor Benn? Dijiste que encontrarías a Xander. ¿Por qué no dices que quieres pelear contra Boots ahora? De hecho, no tienes otra opción”, declaró Shakur Stevenson al referirse a la escasez de oponentes en el peso wélter, añadiendo además: “No hay nadie más en la mesa. No estoy yo, no está Keyshawn, no está Rolly. ¿A quién recurres? Boots está libre. Ve a buscarlo”.

Estas afirmaciones colocan la atención en la categoría de peso superwélter, donde Jaron Ennis ha establecido su dominio tras realizar la transición desde las 147 libras en el transcurso del presente año deportivo.

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