Ryan García aún no pelea contra Benn y ya reta a Teófimo, Rolly y Stevenson

El monarca mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Ryan García, afina los últimos detalles de su preparación física para encarar la primera defensa de su cinturón ante el británico Conor Benn el próximo 12 de septiembre en Las Vegas.

Sin embargo, el pugilista norteamericano ha desviado la atención de su compromiso inmediato al mencionar abiertamente sus intenciones de enfrentar a otros referentes de la categoría como Teófimo López, Rolando Romero y Shakur Stevenson.

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Ryan Garcia names the opponents he wants should he beat Conor Benn ?#GarciaBenn l Sept 12th in Las Vegas ? pic.twitter.com/ZQemsOlTs9 — Ring Magazine (@ringmagazine) August 10, 2026

El descarte de una revancha inmediata contra Devin Haney

Al ser cuestionado por la prensa especializada sobre un segundo enfrentamiento ante Devin Haney, Ryan García desestimó la urgencia de pactar dicha revancha en el calendario cercano. El deportista de raíces mexicanas argumentó que la responsabilidad de buscar el acuerdo recae sobre sus oponentes, debido a la atracción comercial que generan sus presentaciones estelares en las principales plataformas de transmisión.

“No tengo prisa porque esa pelea se concrete. Tienen que aceptar la derrota”, declaró Ryan García.

“¿Por qué tengo que rogar por ella? Estoy aquí. Estoy a punto de derrotar a Conor Benn. Quiero a Teófimo López, Rolando Romero y Shakur Stevenson. Tengo muchas opciones. Ahora mismo no me preocupa Haney. Si sucede, sucede”, sostuvo el púgil de ascendencia mexicana.

La posición de atracción comercial y el análisis sobre Barrios

El historial entre Haney y el actual poseedor de la faja verde y oro incluye el choque disputado en abril de 2024, escenario donde Haney visitó la lona en tres oportunidades antes de que el veredicto fuera anulado tras revelarse un resultado adverso en las pruebas de control de dopaje del californiano. Tras cumplir una sanción y ceder por decisión unánime ante Rolando Romero en mayo del año pasado, el púgil reestructuró su carrera al superar a Mario Barrios en febrero para adjudicarse el título de las 147 libras.

Al evaluar la dificultad técnica de sus contrincantes recientes, Ryan García sostuvo ante los medios de comunicación que la batalla frente a Mario Barrios presentó una complejidad estilística mayor en comparación con los recursos que atribuye a Conor Benn. El monarca wélter valoró la envergadura y la movilidad de su anterior oponente para explicar el desarrollo de aquel pleito de doce asaltos en Nevada.

“En realidad, creo que Barrios, estilísticamente hablando, fue un rival más difícil que Benn. Era muy alto, ágil, rápido y fuerte”, pormenorizó Ryan García.

“Tenía una cabeza enorme y robusta. Era difícil noquearlo. Si hubiera tenido otra mentalidad, lo habría noqueado. Intenté ser disciplinado. Fue puro boxeo. No intenté hacer demasiado, y luego me lastimé la mano en el sexto asalto”, explicó el atleta respecto a su coronación.

?? ¡La velocidad de Ryan Garcia está de regreso!



“King Ryan” mostró sus manos relámpago durante su preparación para el esperado choque contra Conor Benn, afinando reflejos, precisión y explosividad rumbo al duelo del 12 de septiembre en Las Vegas.



? El campeón wélter del CMB? pic.twitter.com/4KpHkvGXpR — NotiFight (@NotiFight) August 10, 2026

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