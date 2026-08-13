Vaquero Navarrete estaría cerca de firmar pelea de unificación ante Foster

El escenario competitivo de la división de peso superpluma registra intensas gestiones en las oficinas de promoción deportiva para concretar un choque entre monarcas mundiales. El campamento del boxeador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete aborda las versiones que apuntan a un combate frente al estadounidense O’Shaquie Foster para el mes de octubre en San Antonio, Texas, en una contienda que pondría en disputa tres coronas de las 130 libras.

A pesar de las publicaciones difundidas en las redes sociales sobre un acuerdo cerrado para la cartelera en territorio norteamericano, la representación legal del pugilista tapatío prefirió mantener la cautela respecto al estado actual de las conversaciones.

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La Unificación de los cetros de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se perfila como la meta principal para el equipo de Vaquero Navarrete en el cierre del calendario de competencias.

?¡ARRE, VAQUERO! ?

¿SE VIENE TRIPLE UNIFICACIÓN?



Se trabaja Navarrete ?? VS O’Shaquie Foster ?? para el 24 de octubre.



El mexicano pondría en juego sus títulos OMB y FIB ante el campeón CMB.



¿Quién se iría a casa con los tres cinturones? ? pic.twitter.com/0dec3de7Bb — Fan del Box (@fandelbox) August 12, 2026

La postura oficial del campamento del mexicano

Las especulaciones sobre la confirmación del evento motivaron una respuesta directa por parte de la gerencia que administra la carrera del peleador azteca. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el manejador del monarca, Alejandro Brito, aclaró las condiciones actuales sobre Vaquero Navarrete para desmentir que las firmas contractuales se encuentren completadas por la totalidad de las partes involucradas.

“No aún… Para cerrar una pelea así, todos los involucrados deben estar de acuerdo. Y nosotros (Vaquero) aún no lo estamos”, declaró Alejandro Brito en su plataforma digital para precisar el estatus del proceso de negociación.

Esta intervención del directivo confirma la existencia de conversaciones activas entre las empresas de promoción, aunque puntualiza que la esquina mexicana evalúa todavía los términos económicos y logísticos del contrato antes de formalizar el anuncio oficial.

El antecedente en las 130 libras y los compromisos reglamentarios

El recorrido reciente del pugilista nacional registra su última presentación el pasado 28 de febrero, fecha en la que unificó los títulos de la categoría tras derrotar por la vía del nocaut técnico en el undécimo asalto al mexicano Eduardo “Sugar” Núñez. Tras la victoria obtenida en febrero frente a Eduardo Núñez, Vaquero Navarrete sumó el cetro de la FIB a la faja de la OMB que ya ostentaba dentro de la división superpluma.

Posteriormente a dicha coronación, el comité de campeonatos de la OMB emitió una orden mandatoria para disputar una defensa obligatoria frente al aspirante filipino Charly Suárez, otorgando un periodo inicial de veinte días para pactar las condiciones del pleito. A pesar de los reclamos del retador filipino Charly Suárez, la esquina de Vaquero Navarrete analiza opciones de mayor impacto comercial dentro del mercado internacional, considerando que Suárez viene de superar en julio a Manuel Ávila tras un nocaut en el asalto de apertura.

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