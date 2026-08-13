Edgar Berlanga pronostica triunfo seguro del Canelo Álvarez y su regreso a la cima

El panorama de la categoría de peso supermediano registra un nuevo análisis en torno al enfrentamiento pactado para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

El pugilista neoyorquino de origen puertorriqueño Edgar Berlanga compartió su perspectiva sobre el duelo en el que Saúl “Canelo” Álvarez desafiará al actual poseedor del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, el francés Christian Mbilli.

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A pesar de haber sido superado por el boxeador tapatío en septiembre de 2024, el competidor caribeño proyectó una victoria favorable para la esquina mexicana, estimando incluso que el desenlace podría concretarse antes del límite de los doce episodios reglamentarios.

El análisis sobre el estilo de Christian Mbilli

Durante una conversación concedida a la revista especializada The Ring, Edgar Berlanga evaluó las cualidades técnicas del monarca de las 168 libras, argumentando que el volumen ofensivo del peleador europeo no será suficiente para contrarrestar la experiencia del atleta de Jalisco sobre el tapiz.

“Realmente creo que Canelo podría detenerlo”, declaró Edgar Berlanga al desglosar las herramientas del campeón francés. “No considero que Mbilli sea nada del otro mundo. Para mí, es un boxeador que va siempre hacia adelante, tiene buena condición física y lanza muchos golpes. Pero en cuanto a inteligencia boxística… lo vi pelear contra Sergiy Derevyanchenko, quien literalmente peleó con una sola mano y casi lo derrota. Tenía un brazo inutilizado; se había desgarrado el bíceps durante el combate. Eso demuestra el nivel en el que se encuentra como boxeador. Aun así, creo que será una gran pelea. Simplemente veo a Canelo ganando”, argumentó el pugilista.

La ruta hacia una eventual revancha con Canelo

La proyección de Edgar Berlanga sostiene que un triunfo en territorio de Medio Oriente marcará el reingreso formal del boxeador azteca a la disputa de las coronas unificadas de la división.

“Creo que (una victoria demostrará) que ha vuelto”, aseveró el deportista en su diálogo con el medio citado, añadiendo sobre las metas del mexicano que “intentará conquistar todos los títulos nuevamente y buscará ser el campeón indiscutible”.

Asimismo, el pugilista boricua no ocultó su interés de programar un segundo enfrentamiento ante la esquina tapatía durante la siguiente temporada de competencias. Para Edgar Berlanga, la viabilidad de una revancha requerirá la consecución previa de una faja mundial en su historial personal: “Realmente creo que podríamos organizar una revancha entre él y yo. Un combate entre Canelo y yo es otra gran pelea que podría darse en el futuro. Solo necesito ganar un título. Tengo que vencer a un nombre importante y, entonces, creo que esa pelea estará al alcance de la mano”, puntualizó a The Ring.

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